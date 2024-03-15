T.C. DİYARBAKIR 6. İŞ MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/125

KARAR NO : 2023/567

DAVALI :HAZRO TAŞ KÖMÜRÜ İŞLETMESİ LİMİTED ŞİRKETİ. -

5187657455825424 Turistik Cadde Değer Apt. Altı No:10 DİYARBAKIR

İ L A N

Mahkememizin 04/12/2023 tarih, 2021/125 Esas ve 2023/567 sayılı kararı ile; DAVANIN KABULÜ İLE ; 1985/2. Dönem 24 gün, 1985/3. Dönem 8 gün,1986/1. Dönem 120 gün,1986/2.Dönem 120 gün,1986/3. Dönem 120 gün, 1987/1. Dönem 34 gün,1987/2. Dönem 40 gün,1987/3. Dönem 2 gün,1988/1. Dönem 95 gün,1988/2. Dönem 120 gün,1988/3. Dönem 66 gün,1989/1. Dönem 2 gün,1989/2. Dönem 120 gün,1989/3. Dönem 120 gün olmak üzere davalı Faysel Kahraman'a ait davalı Hazro Taş Kömürü İşletmesi Limited Şirketi toplam 991 çalışma gününün asgari ücret karşılığında olduğunun ve feri müdahil SGK'ya 991 gün eksik bildirildiğinin TESPİTİNE, kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, adresinize çıkartılan tebligatların iade gelmesi, yapılan tüm adres araştırmalarının olumsuz sonuçlanması ve yeni adresinin Mahkememize bildirmemesi neticesinde davalının adresinin tespit edilememesi nedeniyle gerekçeli karar tebliğinin yapılamadığı; 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve devamı maddeleri gereğince ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla, işbu ilanın yayınlandığı tarihten 7 gün sonra gerekçeli kararın tebliğ edilmiş sayılacağı hususu tebligat yerine geçmek üzere İLAN olunur.

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Basın No: ILN02002009