T.C. DİYARBAKIR 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N
Sayı : 2024/317 Esas
09.05.2025
Konu : gaiplik ilanı
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliği istenilen KEMAL ÖNDER gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 09.05.2025
GAİP
TC KİMLİK NO : 31945413280
ADI SOYADI : KEMAL ÖNDER
BABA ADI : YAŞAR
ANA ADI : SANİYE
DOĞUM TARİHİ : 01/01/1972
DOĞUM YERİ : DİYARBAKIR
İKAMETGAH ADRESİ : Medya Mah. 152/1. Sk. No:1A İç Kapı No:1 Kayapınar / DİYARBAKIR
