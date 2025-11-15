  • İSTANBUL
Resmi İlanlar T.C. DİYARBAKIR 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

T.C. DİYARBAKIR 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

Sayı : 2024/317 Esas

09.05.2025

Konu : gaiplik ilanı

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliği istenilen KEMAL ÖNDER gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 09.05.2025

GAİP

TC KİMLİK NO : 31945413280
ADI SOYADI : KEMAL ÖNDER
BABA ADI : YAŞAR
ANA ADI : SANİYE
DOĞUM TARİHİ : 01/01/1972
DOĞUM YERİ : DİYARBAKIR
İKAMETGAH ADRESİ : Medya Mah. 152/1. Sk. No:1A İç Kapı No:1 Kayapınar / DİYARBAKIR

#ilangovtr

Basın No: ILN02223052