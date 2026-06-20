T.C. DİYARBAKIR 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ
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T.C. DİYARBAKIR 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2026/281 Esas
DAVALI : DIYARBAKIR HAYIR CEMIYETI
Davacı tarafından aleyhinize açılan Dernek (Derneğin Kendiliğinden Sona Erdiğinin Tespiti) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizce 11/06/2026 tarihinde Davalı Diyarbakır Hayır Cemiyeti’nin TMK m. 87 uyarınca kendiliğinden sona erdiğinin TESPİTİNE,
Davalı dernek adına kayıtlı Diyarbakır İli, Yenişehir İlçesi, Yenişehir Mahallesi, 468 Ada, 3 Numaralı Parsel’de yer alan taşınmazın mülkiyetinin Dernekler Kanunu m. 15 uyarınca derneğin amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip dernek olan Diyarbakır Ali Emiri Eğitim İrfan ve Hayır Derneği’ne DEVREDİLMESİNE, MÜLKİYETİN TAPU KÜTÜĞÜNE TESCİLİNE şeklinde karar verildiği hususunun ilanen tebliğ olunur.
#ilangovtr
Basın No: ILN02492639