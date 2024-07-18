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Resmi İlanlar T.C. DİYARBAKIR 4. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. DİYARBAKIR 4. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2024-07-18 00:00:00 -

T.C. DİYARBAKIR 4. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

Sayı : 2023/1286 Esas

04/12/2023

İLAN

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen MEHMET ALİ YILDIZ gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 04/12/2023

GAİP

TC KİMLİK NO : 10934107522
ADI SOYADI : MEHMET ALİ YILDIZ
BABA ADI : RAMAZAN
ANA ADI : MAHBUBE
DOĞUM TARİHİ : 01/03/1998
DOĞUM YERİ : KOCAKÖY

#ilangovtr

Basın No: ILN02062271