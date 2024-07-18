T.C. DİYARBAKIR 4. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
2024-07-18 00:00:00 -
T.C. DİYARBAKIR 4. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
İ L A N
Sayı : 2023/1286 Esas
04/12/2023
İLAN
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen MEHMET ALİ YILDIZ gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 04/12/2023
GAİP
TC KİMLİK NO : 10934107522
ADI SOYADI : MEHMET ALİ YILDIZ
BABA ADI : RAMAZAN
ANA ADI : MAHBUBE
DOĞUM TARİHİ : 01/03/1998
DOĞUM YERİ : KOCAKÖY
#ilangovtr
Basın No: ILN02062271