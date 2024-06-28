  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Resmi İlanlar T.C. DİYARBAKIR 4. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. DİYARBAKIR 4. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2024-06-28 00:00:00 -

T.C. DİYARBAKIR 4. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

Sayı : 2024/411 Esas

18/04/2024

     Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen DEVRİM YAMAN gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 18/04/2024

GAİP

TC KİMLİK NO   : 23935681434
ADI SOYADI       : DEVRİM YAMAN
BABA ADI           : İBRAHİM
ANA ADI             : ALTIN
DOĞUM TARİHİ : 07/01/1980
DOĞUM YERİ    : DİYARBAKIR

#ilangovtr

Basın No: ILN02052519