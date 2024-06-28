T.C. DİYARBAKIR 4. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
2024-06-28 00:00:00 -
T.C. DİYARBAKIR 4. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
İ L A N
Sayı : 2024/411 Esas
18/04/2024
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen DEVRİM YAMAN gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 18/04/2024
GAİP
TC KİMLİK NO : 23935681434
ADI SOYADI : DEVRİM YAMAN
BABA ADI : İBRAHİM
ANA ADI : ALTIN
DOĞUM TARİHİ : 07/01/1980
DOĞUM YERİ : DİYARBAKIR
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Basın No: ILN02052519