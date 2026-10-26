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Resmi İlanlar T.C. DİYARBAKIR 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. DİYARBAKIR 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

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T.C. DİYARBAKIR 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

Sayı : 2026/805 Esas

07.09.2026

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen İLHAMİ YAMİŞ'ın gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 07.09.2026

GAİP
TC KİMLİK NO : 33829381838
ADI SOYADI : İLHAMİ YAMİŞ
BABA ADI : MEHMET ALİ
ANA ADI : HATUN
DOĞUM TARİHİ : 11/09/1975
DOĞUM YERİ : MADEN

#ilangovtr

Basın No: ILN02578131