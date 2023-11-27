T.C. DİYARBAKIR 3. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2019/15

DAVALILAR :



1-) SERDAR ÖZCAN

2-) MEHMET AKTAY



Davacılar Perihan Altın, Gülüstan Altın ve Umut Altın tarafından açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında;



Muris Cami Altın'ın vefatı ile kendisinden intikal eden Diyarbakır ili, Bağlar ilçesi, Kaynartepe Mah. 975 ada, 170 parsel ve 630 ada, 51 parsel ile İstasyon bağları Mah. 637 ada, 38 parsel sayılı taşınmazlarda paydaşlardan olduğunuz,



Mahkememizce yapılan tüm araştırmalara rağmen tarafınıza tebligat yapılamadığından ve adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.



Duruşma Günü: 13/02/2024 günü saat: 09:20'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN01918179