T.C. DİYARBAKIR 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N



ESAS NO : 2024/1084 Esas

DAVACI : SÖYLEN DALGA

DAVALI : MURAT İĞDELİ; Giyasettin ve kudret oğlu, 03/02/1973 doğumlu, 30298465434 TC. kimlik numaralı, İnaloğlu Cd 20. Sok Hayat No:5 Yenişehir / Diyarbakır

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize, dava dilekçesi ve tensip zaptı ekli duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, tarafınıza tebligat yapılamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 12/05/2026 günü saat: 11:35'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde H.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, HMK'nın 317.maddesi gereğince iki haftalık kesin sürede cevap ve usuli itirazlarınızı ibraz etmediğiniz takdirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, Dava dilekçesi, tensip zaptıve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02465471