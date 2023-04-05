T.C. DİYARBAKIR 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ İLANI
İLAN
Sayı : 2022/567 EsasEDA KÖSE tarafından mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve hakkında gaiplik kararı istenilen LEVENT BULAK gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize bilgi vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.30/05/2022
GAİP TC KİMLİK NO : 21514761782
ADI SOYADI : LEVENT BULAK
BABA ADI : MUSTAFA
ANA ADI : SEVGİ
DOĞUM TARİHİ : 09/01/1977
DOĞUM YERİ : DİYARBAKIR
İKAMETGAH ADRESİ :
#ilangovtr
Basın No: ILN01808299