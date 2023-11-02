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Resmi İlanlar T.C. DİYARBAKIR 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. DİYARBAKIR 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
2023-11-02 00:00:00 -

T.C. DİYARBAKIR 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

Sayı : 2022/567 Esas Konu :EDA KÖSE tarafından mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve hakkında gaiplik kararı istenilen LEVENT BULAK gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize bilgi vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 30/05/2022

GAİP

TC KİMLİK NO : 21514761782
ADI SOYADI : LEVENT BULAK
BABA ADI : MUSTAFA
ANA ADI : SEVGİ
DOĞUM TARİHİ : 09/01/1977
DOĞUM YERİ : DİYARBAKIR
İKAMETGAH ADRESİ :

#ilangovtr

Basın No: ILN01921931