Resmi İlanlar T.C. DİYARBAKIR 3. AİLE MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. DİYARBAKIR 3. AİLE MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

T.C. DİYARBAKIR 3. AİLE MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2025/164 Esas

DAVALI : DOĞAN ASLAN

Davacı tarafından aleyhinize açılan Nafaka (Yoksulluk Nafakası) davasının yapılan yargılamasında;

Duruşma Günü: 16/04/2026 günü saat: 09:25'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde HMK.nın 186. maddesi gereğince sözlü yargılamaya geçilerek mazeretsiz olarak hazır bulunmadığınız takdirde yokluğunuzda karar verileceği hususu tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02403134