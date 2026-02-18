T.C. DİYARBAKIR 3. AİLE MAHKEMESİNDEN
İ L A N
ESAS NO : 2025/164 Esas
DAVALI : DOĞAN ASLAN
Davacı tarafından aleyhinize açılan Nafaka (Yoksulluk Nafakası) davasının yapılan yargılamasında;
Duruşma Günü: 16/04/2026 günü saat: 09:25'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde HMK.nın 186. maddesi gereğince sözlü yargılamaya geçilerek mazeretsiz olarak hazır bulunmadığınız takdirde yokluğunuzda karar verileceği hususu tarafınıza ilanen tebliğ olunur.
