T.C. DİYARBAKIR 17. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN METNİ

Esas No :2024/14

Karar No :2025/172

SANIK : HALİL RAHMAN GÜNDÜZ, Mehmet ve Serap oğlu, 28/04/1999 FATİH doğumlu, DİYARBAKIR, ÇINAR, Başaklı mah/köy nüfusunda kayıtlı. Şeyh Şamil Mah. 660. Sk. No:2 İç Kapı No:1Bağlar / DİYARBAKIR adresinde oturur. İş adresi: . TC Kimlik No:34622385238

SUÇ : Askeri Ceza Kanununa Muhalefet (Yoklama Kaçağı)

SUÇ TARİHİ : 01/01/2021 - 14/11/2022 Tarihleri Arası

SUÇ YERİ : DİYARBAKIR/ÇINAR

KARAR TARİHİ : 27/03/2025

KARAR TÜRÜ : HAGB

Tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen ve adresi meçhul sayılan yukarıda kimlik ve adres bilgileri yazılı sanığa özeti yazılı kararın Tebligat Yasa'nın 28 ve müteakip maddeleri gereğince Diyarbakır ilinde yayımlanan yerel bir gazetede ilanından itibaren 2 hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden 2 hafta içinde Mahkememize veya bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesine istinaf edilebileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları İLANEN TEBLİĞ olunur. 28/01/2026

Basın No: ILN02391793