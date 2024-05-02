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Resmi İlanlar T.C. DİYARBAKIR 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. DİYARBAKIR 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2024-05-02 00:00:00 -

T.C. DİYARBAKIR 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ LA N

Sayı : 2023/2878 Esas

11/03/2024

Aşağıda açık kimlik bilgileri bulunan ve gaipliği istenilen SEYFETTİN TUTMAZ'ın gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 11/03/2024

GAİP

TC KİMLİK NO : 37600956062

ADI SOYADI : SEYFETTİN TUTMAZ

BABA ADI : MAHMUT

ANA ADI : SILTI

DOĞUM TARİHİ : 03/04/1973

DOĞUM YERİ : DERİK

İKAMETGAH ADRESİ : 642 Sk. Şeyh Şamil Mah. No:13 İç Kapı No:1 Bağlar / DİYARBAKIR

#ilangovtr

Basın No: ILN02024989