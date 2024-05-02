T.C. DİYARBAKIR 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
2024-05-02 00:00:00 -
T.C. DİYARBAKIR 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
İ LA N
Sayı : 2023/2878 Esas
11/03/2024
Aşağıda açık kimlik bilgileri bulunan ve gaipliği istenilen SEYFETTİN TUTMAZ'ın gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 11/03/2024
GAİP
TC KİMLİK NO : 37600956062
ADI SOYADI : SEYFETTİN TUTMAZ
BABA ADI : MAHMUT
ANA ADI : SILTI
DOĞUM TARİHİ : 03/04/1973
DOĞUM YERİ : DERİK
İKAMETGAH ADRESİ : 642 Sk. Şeyh Şamil Mah. No:13 İç Kapı No:1 Bağlar / DİYARBAKIR
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Basın No: ILN02024989