T.C. DİYADİN SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/64 Esas

Davalı: Celal BAKIR Mahkememizin 2023/64 Esas sayılı dava dosyasında, dava konusu Ağrı İli Diyadin İlçesi Yukarı Akpazar Köyü 0 Ada 191-174-208-209-210-222-152-156-178-179 Parsel sayılı taşınmazlar hakkında Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davası açıldığı, tüm çabalara rağmen tarafınıza tebligat yapılamadığı anlaşılmakla, tarafınıza ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup,

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının 09/02/2024 günü saat 09.25'de yapılacak olan duruşmasında hazır bulunmanız, delil olarak göstereceğiniz belgeleri dilekçenize ekleyerek vermeniz, başka yerden getirtilecek belgelere ilişkin gerekli bilgileri vermeniz, iki hafta süre içerisinde davaya karşı cevap ve varsa itirazlarınızı mahkememize sunmanız gerektiği, sürenin işbu ilanın yayınlanmasından itibaren bir hafta sonra başlamış sayılacağı hususları ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN01977277