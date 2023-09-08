  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Resmi İlanlar T.C. DİVRİĞİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. DİVRİĞİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2023-09-08 00:01:00 -

T.C. DİVRİĞİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2020/157 Esas

Davacı Ali ASLANTEPE ve diğerleri tarafından davalılar Hazineyi İzafeten Divriği Mal Müdürlüğü ve Çakmaktüzü Köyü Tüzel Kişiliği aleyhine açılan Tapu Tescil davasının yapılan yargılaması sırasında ilan yapılmasına karar verilmekle;

Sivas ili, Divriği ilçesi, Çakmakdüzü Köyü 112 Ada 1 nolu parselin krokide 3138.02 m² yüzölçümü ile gösterilen taşınmaz üzerinde bir hak iddia edenlerin 3 ay içerisinde mahkememize başvurmaları ilan olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN01887963