T.C. DİVRİĞİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
2023-09-08 00:01:00 -
T.C. DİVRİĞİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İ L A N
ESAS NO : 2020/157 Esas
Davacı Ali ASLANTEPE ve diğerleri tarafından davalılar Hazineyi İzafeten Divriği Mal Müdürlüğü ve Çakmaktüzü Köyü Tüzel Kişiliği aleyhine açılan Tapu Tescil davasının yapılan yargılaması sırasında ilan yapılmasına karar verilmekle;
Sivas ili, Divriği ilçesi, Çakmakdüzü Köyü 112 Ada 1 nolu parselin krokide 3138.02 m² yüzölçümü ile gösterilen taşınmaz üzerinde bir hak iddia edenlerin 3 ay içerisinde mahkememize başvurmaları ilan olunur.
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Basın No: ILN01887963