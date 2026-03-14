T.C. DİVRİĞİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
- Aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların DSİ tarafından kamulaştırılmasına karar verilen kamulaştırma bedelinde taşınmaz malikleri ile idare arasında anlaşma sağlanamadığından davacı tarafından mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ile davacı taraf yararına mülkiyet ve irtifak hakkının tespitine ve tesciline karar verilmesi istemi ile dava açılmıştır.
- İlgililerin 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı yasanın 14. Maddesi gereğince tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırılma işlemine karşı idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı ve belgelendirilmediği taktirde idare adına tesciline karar verileceği,
- Açılacak davalarda husumetin DSİ'e yöneltilmesi gerektiği,
- Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Ziraat Bankası Divriği Şubesinde açılacak mevduat hesabına karar verildiğinde hak sahibine ödenmek üzere yatırılacağı,
- Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,
- Dava dilekçesi ve tensip zaptının davalıya usulünce tebliğ edilmemesi veya adresinin tespit edilememesi veya mernis adreslerinin olmaması mernis adreslerinin hatalı olması durumunda iş bu ilanın davalıya ilanen tebligat yerine geçeceği
Mahkememizin aşağıda esas numarası yazılı dosyalarında duruşmalarının 12/03/2026 tarihinden itibaren yapılmaya başlanacağı hususu ilan olunur. 23/02/2026 2025/486 Esas: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Güresin Köyü Elhazı Mevkii113 Ada 168 Parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri;50323672200 TC kimlik numaralı Ayşe Tiryaki , 10182011442 TC kimlik numaralı Eylül Tiryaki, 50338671700 TC kimlik numaralı Kafiye Bilgiseven, 50368670780 TC kimlik numaralı Şevket Tiryaki , 50320672364 TC kimlik numaralı Vesile Allık, 50353671280 TC Kimlik numaralı Yücel Tiryaki,
2025/487 Esas: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Güresin Köyü Elhazı Mevkii113 Ada 170 Parsel 113 Ada 173 Parsel 113 Ada 171; Sivas İli Divriği İlçesi Güresin Köyü Devetaşı mevkii 113 ada 157 parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; 50323672200 TC kimlik numaralı Ayşe Tiryaki, 10182011442 TC kimlik numaralı Eylül Tiryaki,50368670780 TC kimlik numaralı Şevket Tiryaki , 50320672364 TC kimlik numaralı Vesile Allık, 50353671280 TC Kimlik numaralı Yücel Tiryaki,
2025/488 Esas: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Güresin Köyü Tankerbaşı Mevkii113 Ada 7 Parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri;31432815894 TC kimlik numaralı Müteveffa Ahmet Tiryaki, 31426816012 TC kimlik numaralı Dahili Davalı Nesrin Tiryaki , 12113459668 TC kimlik numaralı Dahili Davalı Özden Tiryaki ,13691042242 TC kimlik numaralı Dahili Davalı Yıldız Akyol ,50323672200 TC kimlik numaralı Ayşe Tiryaki , 10182011442 TC kimlik numaralı Eylül Tiryaki, 50368670780 TC kimlik numaralı Şevket Tiryaki , 50320672364 TC kimlik numaralı Vesile Allık, 50353671280 TC Kimlik numaralı Yücel Tiryaki, 50257674400 TC kimlik numaralı Sabri Erdoğan
