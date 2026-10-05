T.C. DİNAR İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2025/360 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/360 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Afyonkarahisar İl, Dinar İlçe, AKGÜN Mahalle/Köy, Kelialtı Mevkii, 1479 Parsel,

Adresi :Dinar İlçe Yerleşik Alanının 5,00 Km Kadar Kuzey, Akgün Köy Yerleşik Alanının 830 Metre Kadar Güney Konumlu Olup, Afyonkarahisar-Keçiborlu-Burdur Yoluna Kuzeybatı Ucundandadır. Dinar / AFYONKARAHİSAR

Yüzölçümü : 8.093 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 6.069.750,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 16/08/2023 tarih ve 11155 yevmiye no ile; Beyan:6200 Sayılı Kanunun Ek 9. Maddesi gereğince arazi toplulaştırma kapsamındadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/12/2026 - 11:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/12/2026 - 11:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/01/2027 - 11:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/01/2027 - 11:30

01/10/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02561413