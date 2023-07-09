T.C. DİNAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıda taşınmaz bilgileri ve kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri belirtilen taşınmazlar hakkında TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEDAŞ) tarafından kamulaştırma işlemlerine başlanmış olup, Mahkememizde 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. maddesine göre bedel tespiti ile tescil davası açılmıştır. Kamulaştırmaya konu taşınmaz malın maliki tarafından Kamulaştırma Kanunun 10. maddesi gereğince Mahkememizce yapılan tebligat gününden, kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere gazete ile yapılan işbu ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne yöneltmesi gerektiği, bu süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açıldığı ve yürütmenin durdurulması kararı alındığı belgelendirilmediği takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazda aşağıda belirtilen miktardaki alanda daimi irtifak hakkının TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ lehine tapuya tescil edileceği, kamulaştırma bedelinin maliklerin hissesi oranında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Dinar/Afyonkarahisar Şubesine yatırılacağı; konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ/işbu ilan tarihinden itibaren itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği hususları, ilgililerine 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 4650 Kanun ile değişik 10. maddesi gereğince ilân olunur.

SIRA İL İLÇE MAH/KÖY ADA PARSEL ESAS NO MALİK Kamulaştırılacak Toplam

İrtifak Alanı Kamulaştırılacak

Toplam

Mülkiyet Alanı 1 Afyon Dinar Karabedir 0 129 2022/498 Şükrü oğlu. Polat Sağlam 239,96 m² 0 m² 2 " " Bağcılar 0 644 2022/510 Ahmet oğlu. Halit Şen 261,96 m² 0 m² 3 " " Bağcılar 0 212 2022/512 Yusuf oğlu. Mehmet Sağlam 168,89 m² 0 m² 4 " " Bağcılar 0 350 2022/514 Hüseyin Avni oğlu. Mehmet Barat 1.375,13 m² 4,32 m² 5 " " Bağcılar 0 339 2022/516 Yusuf oğlu. Yusuf Sağlam 755,46 m² 0 m² 6 " " Çürüklü 0 387 2022/530 Ethem oğlu. İbrahim Çolak 1.267,92 m² 0 m² " " " " " " Ethem oğlu. İrfan Çolak " " " " " " " " Ethem oğlu. Mehmet Çolak " " " " " " " " Ethem oğlu. Mustafa Çolak " " " " " " " " Ethem oğlu. Mülayim Çolak " " " " " " " " Ethem oğlu. Osman Çolak " " " " " " " " Osman Nuri kızı. Zeynep Çolak " " " " " " " " Musluh oğlu. Ethem Çolak " " 7 " " Çürüklü 0 380 2022/532 Ethem oğlu. İbrahim Çolak 627,00 m² 3,96 m² " " " " " " Ethem oğlu. İrfan Çolak " " " " " " " " Ethem oğlu. Mehmet Çolak " " " " " " " " Ethem oğlu. Mustafa Çolak " " " " " " " " Ethem oğlu. Mülayim Çolak " " " " " " " " Ethem oğlu. Osman Çolak " " " " " " " " Osman Nuri kızı. Zeynep Çolak " " " " " " " " Musluh oğlu. Ethem Çolak " "

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Basın No: ILN01854803