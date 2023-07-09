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Resmi İlanlar T.C. DİNAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
Resmi İlanlar

T.C. DİNAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yeniakit Publisher
2023-07-09 00:00:00 -

T.C. DİNAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI
 
Aşağıda taşınmaz bilgileri ve kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri belirtilen taşınmazlar hakkında TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEDAŞ) tarafından kamulaştırma işlemlerine başlanmış olup, Mahkememizde 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. maddesine göre bedel tespiti ile tescil davası açılmıştır. Kamulaştırmaya konu taşınmaz malın maliki tarafından Kamulaştırma Kanunun 10. maddesi gereğince Mahkememizce yapılan tebligat gününden, kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere gazete ile yapılan işbu ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne yöneltmesi gerektiği, bu süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açıldığı ve yürütmenin durdurulması kararı alındığı belgelendirilmediği takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazda aşağıda belirtilen miktardaki alanda daimi irtifak hakkının TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ lehine tapuya tescil edileceği, kamulaştırma bedelinin maliklerin hissesi oranında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Dinar/Afyonkarahisar Şubesine yatırılacağı; konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ/işbu ilan tarihinden itibaren itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği hususları, ilgililerine 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 4650 Kanun ile değişik 10. maddesi gereğince ilân olunur.
 
SIRA
İL
İLÇE
MAH/KÖY
ADA
PARSEL
ESAS NO
MALİK
Kamulaştırılacak Toplam
İrtifak Alanı
Kamulaştırılacak
Toplam
Mülkiyet Alanı
1
Afyon
Dinar
Karabedir
0
129
2022/498
Şükrü oğlu. Polat Sağlam
239,96 m²
0 m²
2
"
"
Bağcılar
0
644
2022/510
Ahmet oğlu. Halit Şen
261,96 m²
0 m²
3
"
"
Bağcılar
0
212
2022/512
Yusuf oğlu. Mehmet Sağlam
168,89 m²
0 m²
4
"
"
Bağcılar
0
350
2022/514
Hüseyin Avni oğlu. Mehmet Barat
1.375,13 m²
4,32 m²
5
"
"
Bağcılar
0
339
2022/516
Yusuf oğlu. Yusuf Sağlam
755,46 m²
0 m²
6
"
"
Çürüklü
0
387
2022/530
Ethem oğlu. İbrahim Çolak
1.267,92 m²
0 m²
 
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Ethem oğlu. İrfan Çolak
"
"
 
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"
Ethem oğlu. Mehmet Çolak
"
"
 
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"
"
"
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Ethem oğlu. Mustafa Çolak
"
"
 
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"
"
"
"
Ethem oğlu. Mülayim Çolak
"
"
 
"
"
"
"
"
"
Ethem oğlu. Osman Çolak
"
"
 
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"
"
"
"
"
Osman Nuri kızı. Zeynep Çolak
"
"
 
"
"
"
"
"
"
Musluh oğlu. Ethem Çolak
"
"
7
"
"
Çürüklü
0
380
2022/532
Ethem oğlu. İbrahim Çolak
627,00 m²
3,96 m²
 
"
"
"
"
"
"
Ethem oğlu. İrfan Çolak
"
"
 
"
"
"
"
"
"
Ethem oğlu. Mehmet Çolak
"
"
 
"
"
"
"
"
"
Ethem oğlu. Mustafa Çolak
"
"
 
"
"
"
"
"
"
Ethem oğlu. Mülayim Çolak
"
"
 
"
"
"
"
"
"
Ethem oğlu. Osman Çolak
"
"
 
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"
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Osman Nuri kızı. Zeynep Çolak
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Musluh oğlu. Ethem Çolak
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#ilangovtr

Basın No: ILN01854803