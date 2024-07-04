  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Resmi İlanlar T.C. DİDİM (YENİHİSAR) SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. DİDİM (YENİHİSAR) SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2024-07-04 00:00:00 -

T.C. DİDİM (YENİHİSAR) SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2023/10 Tereke Tereke

     Mahkememizde görülmekte bulunan müteveffa VELİ KÖSEM'e ait tereke davasının yapılan açık yargılamasında verilen ara kararı gereğince;

     Müteveffa VELİ KÖSEM'in terekesi mahkememizce muhafaza altına alınmış olup, müteveffanın yasal mirasçıları yapılan tüm araştırmalara rağmen isim ve tebliğe elverişli adresleri tespit edilemediğinden, müteveffanın mirasçılarının işbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 1 yıl içerisinde mirasçılık sıfatlarını bildirmek üzere mahkememize müracaat etmesi aksi takdirde TMK'nun 594. maddesi gereğince mirasçıların miras sebebiyle istihkak davası açma hakları saklı kalmak üzere mirasın devlete geçeceğine dair gerekli kararın yokluğunda verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02055011