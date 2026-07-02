T.C. DİDİM (YENİHİSAR) (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2026/13 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/13 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aydın ili, Didim ilçesi, Hisar mahallesi, 1265 Ada 6 parselde bulunan taşınmaz tapuda 7.435,74m2 yüzölçümüne sahip "TARLA " vasıflı taşınmazdır. Didim Belediyesi İmar ve Şehircilik müdürlüğünden dosyaya celbi olmuş imar durum bilgisinde , 1/1000 ölçekli uygulama imar planı olmadığı bilgisi alınmıştır. Değerleme konusu parselin üzerinde herhangi bir yapılaşma,ya da tarım yapılmayıp, ıslah edilmesi gerekli makilik, fundalık alanında konumludur. Bölgeye ulaşım özel araçlar ile kolaylıkla sağlanabilmekte olup, gelişimi devam eden alanda kalmaktadır. Taşınmaz civarında 2 katlı bahçeli yapılaşmalar mevcuttur. Arazi yapısı, düz ve eğimsiz arazi yapısında olup, konum itibariyle ana arter olan İnönü Bulvarına 150m.Didim ilçe merkezine 1024m.Altınkum sahil kıyı şeridine kuş uçuşu 4000m.Mesafededir. Diğer ayrıntılar kıymet taktiri raporunda mevcuttur. Katılımcılar tarafından bakılması.

Adresi : Hisar Mahallesi, Köycivarı Mevkii 1265 Ada 6 Parsel Didim / AYDIN

Yüzölçümü : 7.435,74 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 66.706.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/08/2026 - 10:16

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/08/2026 - 10:16 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/09/2026 - 10:16

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/09/2026 - 10:16

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aydın ili, Didim ilçesi, Hisar mahallesi, 5149 Ada 5 parselde bulunan taşınmaz tapuda 2.054,59m2 yüzölçümüne sahip "ARSA " vasıflı taşınmazdır. Didim Belediyesi İmar ve Şehircilik müdürlüğünden dosyaya celbi olmuş imar durum bilgisinde, 1/1000 ölçekli Taks: 0.30 Kaks:0.602 kat konut imar planında kaldığı bilgisi alınmıştır Parselin üzerinde herhangi bir yapılaşma olmayıp kısmen zeytin tarımının yapıldığı görülmüştür. Hastane, Sağlık ocağı, sosyal donatı lokasyonlarına uzak mesafededir. Bölge belediye hizmetlerinden kısmen yararlanabilmektedir. Bölgeye ulaşım özel araçlari le kolaylıkla sağlanabilmekte olup, gelişimi devam eden alanda kalmaktadır. Satışa konu taşınmaz civarında zeytin ve başkaca yıl tarımının yapıldığı tarım arazileri bulunmaktadır. Satışa konu taşınmazın olduğu arazi yapısı, %15 eğimli arazi yapısında olup, konum itibariyle ana arter olan İnönü Bulvarına 548m. Didim ilçe merkezine 1050m.Altınkum sahil kıyı şeridine kuşuçuşu 4000m.Mesafededir. Diğer ayrıntılar kıymet taktiri raporunda mevcuttur. Katılımcılar tarafından bakılması.

Adresi : Aydın İli, Didim İlçesi, Hisar Mahallesi, 5149 Ada 5 Parsel

Yüzölçümü : 2.054,59 m2

İmar Durumu :Var

Kıymeti : 30.155.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/08/2026 - 13:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/08/2026 - 13:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/09/2026 - 13:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/09/2026 - 13:35

29/06/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02500736