T.C. DİDİM (YENİHİSAR) 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2024/253 Esas

DAVALILAR : 1-Cem Burhan Karaca

2-Semra Angela Karaca

Davacı Huriye Karaca tarafından davalılar Cem Burhan Karaca, Cengiz Erol Karaca ve Semra Angela Karaca aleyhine ölüme bağlı tasarruf (vasiyetnamenin iptali) davası açılmakla bu davanın Mahkememizin 2024/253 Esasına kaydı yapılmıştır.

İş bu davada dilekçeler aşaması tamamlanarak ön inceleme aşamasına geçilmiş olup davalılar Cem Burhan Karaca ve Semra Angela Karaca'ya ait tebliğe elverişli adres temin edilemediğinden ilanen tebliğe karar verilmiştir. Ön inceleme duruşma tarihi olan 18/02/2026 günü saat 14:00'da duruşmada bizzat hazır bulunulması gerektiği, hazır bulunulmadığı takdirde duruşmaya davalı tarafların yokluğunda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edilemeyeceği, HMK'nın 140/5. maddesi uyarınca tarafların ellerindeki belgeleri sunmaları için gerekli ihtaratın yapılmış olduğu sayılacağından, davaya halihazırda sunulmuş olan delillerle devam edileceği davalılar Cem Burhan Karaca ve Semra Angela Karaca'ya ilanen ihtar ve tebliğ olunur.

