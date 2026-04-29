T.C. DİDİM (YENİHİSAR) 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/702 Esas

MİRASÇI: ÜMÜT WOOD - TC:10*******48

Mahkememizce açılan Vasiyetname Açılması (Noter) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce, UYAP sisteminde kayıtlı adresinizin tespit edilememesi gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından vasiyetname ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma günü:09/09/2026 saat:11:00'da gerçekleştirilecek olup belirtilen gün ve saatte Mahkememiz duruşma salonunda bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde HMKnın 150/2. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Vasiyetname ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02456667