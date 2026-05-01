T.C. DEVREK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/34 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıda malikleriyle cinsi ve niteliği yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti, tescili ve yol olarak terkinine ilişkin davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş Genel Müdürlüğü tarafından açılan mahkememiz aşağıda esas numaraları belirtilen dava dosyalarında tensiben verilen karar gereğince;

Zonguldak İli Devrek İlçesi sınıları dahilinde buluna aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 7. Maddesine göre kamulaştırılmasına karar verilmiş, davacı idarece 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 4650 sayılı kanun ile değişik 10. Maddesine göre bedel tespiti ve tescil davası açılmıştır. Konuya ve taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, ilandan itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş Genel Müdürlüğü'ne yöneltilebileceği, idari yargıda dava açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın kamulaştırmasını yapan idare adına tescil edileceği, tespit edilen bedelin malikler adına Devrek Vakıf Bankası Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur. 04.02.2026

ESAS NO : 2026/34

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Yazıcıoğlu Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 102 Ada

PARSEL NO : 329 Parsel

İRTİFAK ALANI : 503,68- m²

MÜLKİYET ALANI : 29,81-m²

MALİKİN ADI VE SOYADI: Ahmet Gemici, Nazife Eroğlu, Fatime Bekci, Nimet Demir, Sadi Aksakal, Şadiye Baştan, Sadullah Aksakal, Zeynep Kırarslan, Emine Aksakal, Şehriye Kurnalı, Şahinde Aksakal, Hayriye Çakmak

ESAS NO : 2026/35

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Yazıcıoğlu Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 105 Ada

PARSEL NO : 330 Parsel

İRTİFAK ALANI : 626,73- m²

MALİKİN ADI VE SOYADI: İsmail Gemici, Nazife Eroğlu, Fatime Bekci, Nimet Demir, Sadi Aksakal, Şadiye Baştan, Sadullah Aksakal, Zeynep Kırarslan, Emine Aksakal, Şehriye Kurnalı, Şahinde Aksakal Ve Hayriye Çakmak

ESAS NO : 2026/36

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Yazıcıoğlu Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 105 Ada

PARSEL NO : 71 Parsel

İRTİFAK ALANI : 192,37- m²

MALİKİN ADI VE SOYADI: Melek Çubukcu, Abdulkadir Çubukcu, Müzeyyen Küçükkaya, Nahide Çubukcu, İrfan Çubukcu

ESAS NO : 2026/37

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Yazıcıoğlu Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 102 Ada

PARSEL NO : 365 Parsel

İRTİFAK ALANI : 58,64-m²

MALİKİN ADI VE SOYADI: Esen Yazıcı, Yılmaz Yazıcı, Durmuş Yazıcı, Hayrullah Yazıcı, Zühriye Yazıcı, Cemal Yazıcı, Raşit Yazıcı, Sefer Yazıcı, Hatice Taşcı, Nazmiye Kabakcı, Naciye Kurnalı, Nazire Aydın, Rabia Satıcı, Hüseyin Kurnalı, Sultan Çantı, İsmail Kurnalı, Recep Yazıcı, Medine Gebeş, Mürrüvet Saka, Nihat Özarslan, Hülya Bayrak, Ertan Özarslan, Lütfiye Taşcı, İsmail Güdül, Hayri Güdül Ve Halit Güdül

ESAS NO : 2026/38

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Yazıcıoğlu Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 105 Ada

PARSEL NO : 74 Parsel

İRTİFAK ALANI : 162,31-m²

MALİKİN ADI VE SOYADI: Akif Çubukcu

ESAS NO : 2026/39

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Yazıcıoğlu Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 105 Ada

PARSEL NO : 77 Parsel

İRTİFAK ALANI : 242,37-m²

MALİKİN ADI VE SOYADI: Recep Çubukcu

ESAS NO : 2026/40

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Yazıcıoğlu Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 105 Ada

PARSEL NO : 78 Parsel

İRTİFAK ALANI : 521,19-m²

MÜLKİYET ALANI : 9,71-m²

MALİKİN ADI VE SOYADI: Melek Çubukcu, Abdulkadir Çubukcu, Müzeyyen Küçükkaya, Nahide Çubukcu ve İrfan Çubukcu

ESAS NO : 2026/41

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER :Yazıcıoğlu Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 105 Ada

PARSEL NO : 81 Parsel

İRTİFAK ALANI : 717,32 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Yunis Kırımlı, Yeter Eren, Azize Aksakal, Nevzat Kırımlı, Saniye Terzi, Cevat Kırımlı, Hamide Çoban, Nafız Kırımlı, Nazikar Kırımlı, Mustafa Kırımlı, Musa Kırımlı, Medine Durmuş, Nahide Çubukcu, Zühriye Kırımlı, Muhammed Kırımlı, Mevlüt Kırımlı, Sevim Çubukcu, İsmail Kırımlı, Ayşegül Kırımlı, Muzaffer Eren, Müzeyyen Eren, Şerafettin Kaymakcı, Ayşe Pür, Dursune Başpınar, İlyas Kaymakcı, Arife Demir Ve Recep Kaymakcı

ESAS NO : 2026/42

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER :Çolakpehlivan Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 117 Ada

PARSEL NO : 10 Parsel

İRTİFAK ALANI : 313,94- m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Hatice Çavuş, Necati Kaya, Mehmet Kaya, Müzeyyen Cin, Emin Kaya, Behiye Kurt, Ayşe Kaya, Nazile Kaya, Hanife Kiren, Halil Kaya, Hayri Kaya, Ahmet Ali Kaya, Ahmet Bozkurt, Nazife Bozkurt, Nazife Pür, Ahmet Ali Boşnak, Fahrettin Kaya, Fahrettin Kaya, Nazife Kırnapcı, Nazife Kırnapcı, İdris Kaya, ve Ahmet Kaya

ESAS NO : 2026/43

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER :Çolakpehlivan Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 117 Ada

PARSEL NO : 4 Parsel

İRTİFAK ALANI : 703,82- m²

MÜLKİYET ALANI :21,90-m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Mehmet Ali Kaya, Nezaket Gebeş, Pakize Kaya,Cengiz Kaya, Nazmiye Kaya, Necla Kaya, Habibe Kaya, Mehmet Emin Kaya, Ahmet Ali Kaya, Hamide Kaya, Esen Kaya, Leyla Komşucu, Ceren Nisa Kaya, Elif Naz Kaya, Şaban Kaya, Niyazi Kaya, Nazif Kaya Ve Naciye İncircioğlu

ESAS NO : 2026/44

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER :Yazıcıoğlu Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 105 Ada

PARSEL NO : 57 Parsel

İRTİFAK ALANI : 765,88- m²

MALİKİN ADI VE SOYADI :Zühriye Çubukcu, Kadriye Dibek, Mehmet Çubukcu, Emine Kiren, Şefika Çubukcu, Arif Çubukcu, Habibe Karadayı, Hayri Çubukcu, Saadet Delicik, Fatime Çevik, Yaşar Küçükkaya, Barış Küçükkaya Ve Şefika Çubukcu

ESAS NO : 2026/45

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Yazıcıoğlu Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 102 Ada

PARSEL NO : 572 Parsel

İRTİFAK ALANI : 39,56-m²

MÜLKİYET ALANI : 98,88-m²

MALİKİN ADI VE SOYADI: Recep Yazıcı, Esen Yazıcı, Yılmaz Yazıcı, Durmuş Yazıcı, Hayrullah Yazıcı, Zühriye Yazıcı, Cemal Yazıcı, Nihat Özarslan, Hülya Bayrak, Ertan Özarslan, Lütfiye Taşcı, İsmail Güdül, Hayri Güdül Ve Halit Güdül

ESAS NO : 2026/46

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Yazıcıoğlu Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 102 Ada

PARSEL NO : 569 Parsel

İRTİFAK ALANI : 155,84-m²

MALİKİN ADI VE SOYADI: Abdullah Bekci, Kezban Bekci, Fatma Darıcı, Muammer Dede, Yusuf Bekci, Mehmet Bekci, Satı Küçükkaya, Durkadın Aksakal, Fahrettin Komşu, Durmuş Komşu, Bilal Komşu, Emine Gökmen, Cemal Komşu ve Şaban Komşu

ESAS NO : 2026/47

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER :Yazıcıoğlu Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 102 Ada

PARSEL NO : 567 Parsel

İRTİFAK ALANI : 138,95- m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Ekrem Bekci, Osman Bekci, Gülhan Kalfa, Halise Bekci, Yahya Bekci, Cemil Bekci, Celal Bekci, Melahat Karka Ve Nihat Bekci

ESAS NO : 2026/48

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER :Yazıcıoğlu Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 105 Ada

PARSEL NO : 199 Parsel

İRTİFAK ALANI : 216,77- m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Abdullah Kırımlı, Nazire Kırımlı, Sevgi Çubukcu, Şahizar Karadeli, Şendoğan Kırımlı, Aydın KırımlıVe Emin Kırımlı

ESAS NO : 2026/49

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Oğuzhan Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 101 Ada

PARSEL NO : 443 Parsel

İRTİFAK ALANI : 337,91- m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Satiye Cin, İzzet Darıcı, Sadiye Kurt, Şaziye Köseoğlu, Seyhan Kılav, Nurettin Eliyazıcı, Nermin Geme, Ayşe Aydoğdu, Muhammed Eliyazıcı, Hatice Çerçi, Adnan Eliyazıcı, Menderes Eliyazıcı, Zeliha Darıcı, Ermağan Darıcı, Huriye Çantı, Fatime Çekirdekci, Emin Çantı, Nuriye Kurnalı, Medine Darıcı, Şükrü Darıcı, Nafia Darıcı, Şevki Darıcı, Müzeyyen Kart, Nazile Soysal, Memduh Darıcı, İsmail Darıcı, Nuriye Çiller, Makbule Darıcı, Ali Darıcı, Mehmet Darıcı, Çetin Darıcı, serap Bozoğlu, Pakize Çantı, Recep Çantı, Ahmet Çantı, Şükrü Çantı, Yaşar Çantı, Huriye Kurnalı, Mehmet Çantı, Havva Gebeş, Hayrullah Küçükkaya, Satı Karakök, Ayşe Darıcı, Hamide Toplu, Mustafa Sayılı Ve Emin Sayılı

ESAS NO : 2026/50

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER :Yazıcıoğlu Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 105 Ada

PARSEL NO : 273 Parsel

İRTİFAK ALANI : 38,87- m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Niyazi Aksakal, Mehmet Aksakal, Emine Aksakal Nazikar Kara, Zekeriya Çetin ,şayeste Ören, Pakize Çetin, Kadriye Çetin, gülsun Çetin Ve Birol Aksakal

ESAS NO : 2026/51

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER :Yazıcıoğlu Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 105 Ada

PARSEL NO : 278 Parsel

İRTİFAK ALANI : 127,30- m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Hayri Aksakal, Hamide Özcan, Fatma Darıcı Ve Hayriye Karalı

ESAS NO : 2026/52

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER :Yazıcıoğlu Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 105 Ada

PARSEL NO : 272 Parsel

İRTİFAK ALANI : 155,13- m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Ekrem Bekci, Osman Bekci, Gülhan Kalfa, Halise Bekci, Yahya Bekci, Cemil Bekci, Celal Bekci, Melahat Karka Ve Nihat Bekci

ESAS NO : 2026/53

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER :Yazıcıoğlu Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 105 Ada

PARSEL NO : 269 Parsel

İRTİFAK ALANI : 266,99- m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Niyazi Aksakal, Mehmet Aksakal, Emine Aksakal, Nazikar Kara, Şahin Çetin, Mehmet Çetin, Şaban Çetin, Ayten Çetin, Şadi Çetin, Kezban Maden, Seher Uzunel, Emine Dibek, Şahin Çetin, Mehmet Çetin, Adem Dibek, Nihat Dibek, Azize Dibek, Kazim Çetin, Naciye Döngel, Fatma Uzunel, İlyas Çetin, İsmail Dibek, Dursun Komşucu, Emine Kart, Remzi Çetin, Hanife Şahin, Habibe Öztekneci, Hamide Kara, Emel Aytaç, Şahin Çetin, Mehmet Çetin, Şaban Çetin, Ayten Çetin, Şadi Çetin, Kezban Maden, Seher Uzunel Ve Emine Dibek

ESAS NO : 2026/54

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER :Yazıcıoğlu Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 105 Ada

PARSEL NO : 245 Parsel

İRTİFAK ALANI : 102,14- m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Habibe Aksakal, Şayeste Kırımlı, Sultan Bekci, Şahizar Gökmen, Şahin Aksakal, Şaziye Özarslan, Satı Küçükkaya, Durkadın Aksakal, Abdullah Bekci, Kezban Bekci, Şehriye Kurnalı, Şahinde Aksakal, Şehriye Kurnalı, Şahinde Aksakal, Memduh Aksakal, Memduha Aksakal, Necla Tazıcı, Melahat Yadikar, Avni Aksakal, Sema Özarslan, Nazire Gemici, Nezahat Yılmaz, Hatice Kabasakal, Hamit Gemici,Adem Gemici, Kezban Ortabaş, Nebiye Aksakal, Kadir Aksakal, Muhsin Aksakal, Mevlüdiye Aksakal, Emine Uslubaş, Yunis Aksakal, Semiye Aksakal, Nizamettin Aksakal, Recep Aksakal, Zeliha İncekara, Sevim Aksakal, Nevzat Aksakal, Necati Aksakal, Lale Özbay Ve Sevgi Yılmaz

ESAS NO : 2026/55

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER :Yazıcıoğlu Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 105 Ada

PARSEL NO : 295 Parsel

İRTİFAK ALANI : 36,35- m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Mürüvvet Çubukcu, Niyazi Çubukcu, Erol Çubukcu, Nermin Bükrücü, Neriman Kök Ve Nevin Akmantar

ESAS NO : 2026/56

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER :Yazıcıoğlu Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 105 Ada

PARSEL NO : 262 Parsel

İRTİFAK ALANI : 86,81- m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Ekrem Bekci, Osman Bekci, Yahya Bekci, Cemil Bekci, Celal Bekci, Melahat Karka, Nihat Bekci, Gülhan Kalfa, Makbule Kiren, İsmail Kiren, Hatice Çelebi, Hanife Onan, Süleyman Aksakal, Hatice Bekci, Niyazi Ören,birgül Gedik, Emine Özarslan, Şengül Çantı, Şennur Aksakal, Mustafa Ören, Hatice Ören, Elif Dürmeli, Huriye Yapıcı, Fahrettin Darıcı, Hacer Yapıcı, Nazmiye Sivri, Niyazi Darıcı, Behice Kargıdan, Ayşe Darıcı, Engin Darıcı, Ahmet Gökmen, kezban Çakır, Nazim Gökmen, Hatice Pamuklu, Hakkı Kaya,Ayla Kocabaş, Döndü Gökmen, Mevlüt Gökmen, Gülten Küçükkaya, Filiz Gökmen, Turgay Gökmen, Zeynep Sivri Ve Şehriye Dibek

ESAS NO : 2026/57

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER :Yazıcıoğlu Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 102 Ada

PARSEL NO : 592 Parsel

İRTİFAK ALANI : 91,32- m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Niyazi Aksakal, Mehmet Aksakal, Emine Aksakal, Nazikar Kara, Niyazi Aksakal, Nazikar Kara, Ahmet Ören, Ünzile Çetin, Şehriye Taslak, Kadir Ören, Mustafa Ören, Sıdıka Komşu, Emine Tığ, Muhittin Bostancı, Süleyman Bostancı, Selviye Üstünbaş, Muhittin Bostancı, Süleyman Bostancı, Selviye Üstünbaş Ve Fatime Kara

ESAS NO : 2026/58

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER :Yazıcıoğlu Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 102 Ada

PARSEL NO : 589 Parsel

İRTİFAK ALANI : 118,45- m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Zekeriya Çetin, Şayeste Ören, Pakize Çetin, Kadri,ye Çetin, Gülsun Çetin, Niyazi Aksakal, Mehmet Aksakal, Emine Aksakal, Nazikar Karar Ve Birol Aksalal

ESAS NO : 2026/59

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER :Yazıcıoğlu Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 102 Ada

PARSEL NO : 598 Parsel

İRTİFAK ALANI : 492,34- m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Fikriye İncirci, Sabahi Öztürk, Sabahattin Öztürk, Selahattin Öztürk, Şenol Öztürk, Şaban Öztürk, İsmail Taslak, Rasiye Kaldı, Fatime Kocakuşak, Nebiye Aksakal, Medine Keskin, Şengül Çoban, Esat Aksakal, Adnan Aksakal, Sedat Aksakal, Zahire Aksakal, Yusuf Aksakal, Zahit Asakal, Halide Aksakal, Gülay Aksakal, Adile Aksakal, Recep Keleş, Sadi Aksakal, Sadiye Baston, Sadullah Aksakal, Zeynep Kırarslan, Muharrem Ören, Niyazi Ören, Behiye Gedik, Kazım Ören,ahmet Ören, Hayrullah Ören, Musa Eliyazıcı, Emine Çantı, Sadiye Acar, Cemal Eliyazıcı, Hüseyin Eliyazıcı, Nadiye Turan, Nurgül Kurtoğlu, Şengül Bulazar, Gülden Toplu, Musa Eliyazıcı, Emine Çantı, Sadiye Acar, Cemal Eliyazıcı, Hüseyin Eliyazıcı, Nadiye Turan, Nurgül Kurtoğlu, Şengül Bulazar, Gülden Toplu, Satiye Dibek, Ekrem Keleş, Hayriye Karalı, Hamide Özcan, Hayri Aksakal, Muharrem Aksakal, Emin Aksakal, Fatma Darıcı, Hacer Aksakal, Şahin Çetin, Mehmet Çetin, Şaban Çetin, Ayten Çetin, Şadi Çetin, Kezban Maden, Seher Uzunel, Emine Dibek, Mehmet Taslak, Mutlu Aksakal, Melisa Aksakal Ve Sabire Bozdemir

ESAS NO : 2026/60

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER :Yazıcıoğlu Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 102 Ada

PARSEL NO : 370 Parsel

İRTİFAK ALANI : 504,47- m²

MALİKİN ADI VE SOYADI :Naciye Dibek, Selma Bostancı, Mehmet Dibek, Hüseyin Darıcı, Şahin Darıcı, Nezahat Darıcı, Nevzat Darıcı, Abdullah Darıcı, Cevdet Darıcı, Erol Darıcı, Melahat Uysal, Nebahat Darıcı, Hüseyin Elibaş, Zeynep Yolcu, Mehmet Elibaş, Ayşe Gökmen VeŞahinde Saraç

ESAS NO : 2026/61

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER :Oğuzhan Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 101 Ada

PARSEL NO : 451 Parsel

İRTİFAK ALANI : 333,08- m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Fahrettin Darıcı, Keziban Darıcı, Huriye Yapıcı, Fahrettin Darıcı, Hacer Yapıcı, Engin Darıcı, Nazmiye Sivri, Niyazi Darıcı, Behice Kargıdan, Sevgi Ecevit, Murat Darıcı, Muzaffer Eliyazıcı, Nazif Eliyazıcı, Müzeyyen Satıcı, İbrahim Çiller, Kadir Kabasakal, Yusuf Kabasakal, Hasan Kabasakal, Hüseyin Kabasakal, Hanife Özarslan, Lütfiye Kabasakal, Gülhan Kabasakal, Fatih Kabasakal, Sefer Çiller, Muharrem Çiller, İzzet Çiller, Muhammed Gedik, Alim Gedik, Ayşe Gedik, Gülay Olgunsoy, Tuğrul Gedik, İzzet Özarslan, Huriye Gedik, İsmail Demir, Mehmet Demir, Huriye Demir, Mustafa Demir, Emine Kabasakal, Muharrem Demir, Hidayet Kolçak, Yusuf Eliyazıcı, Musa Eliyazıcı, Hanife Altan, Medine Çekin, Mediha Eren, Sadiye Yapıcı, Abdullah Özarslan Ve Emine Özarslan

ESAS NO : 2026/62

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER :Kemerler (Çaydeğirmeni) Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 105 Ada

PARSEL NO : 213 Parsel

İRTİFAK ALANI : 154,49- m²

MÜLKİYET ALANI : 26,52-m²

MALİKİN ADI VE SOYADI :Aydoğan Kara, aziz Kara, Aydın Kara, Ayşe Kara, Huriye Kara, İsmail Kara, Nazmiye Saraç, Sultan Kara, Veli Kara, Şehriye Temel Ve Muharrem Kara

ESAS NO : 2026/63

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER :Yazıcıoğlu Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 102 Ada

PARSEL NO : 297 Parsel

İRTİFAK ALANI : 120,91- m²

MALİKİN ADI VE SOYADI: Yaşar Aksakal, Satılmış Dibek, Vahide Dibek, Zahide Demiroğlu, Zahire Dibek, Satı Küçükkaya, Durkadın Aksakal, Abdullah Bekci, Kezban Bekci, Şehriye Kurnalı, Şahinde Aksakal, Şehriye Kurnalı, Şahinde Aksakal, memduh Aksakal, Memduha Aksakal, Necla Tazıcı, Melahat Yadikar, Avni Aksakal, Sema Özarslan, Nazire Gemici, Nezahat Yılmaz, Hatice Kabasakal, Hamit Gemici, Adem Gemici, Hülya Mandıracı, Recep Aksakal, İsmail Aksakal, Aytekin Aksakal, Gültekin Aksakal, Soner Aksakal, Hülya Mandıracı, Recep Aksakal, İsmail Aksakal, Aytekin Aksakal, Gültekin Aksakal, Soner Aksakal, Rasim Bakır Ve Yaşar Aksakal

ESAS NO : 2026/64

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER :Yazıcıoğlu Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 105 Ada

PARSEL NO : 251 Parsel

İRTİFAK ALANI : 1.014,91- m²

MALİKİN ADI VE SOYADI: Kezban Ortabaş, Nebiye Aksakal, Kadir Aksakal, Muhsin Aksakal, Mevlüdiye Aksakal, Emine Uslubaş, Yunis Aksakal, Semiye Aksakal, Nizamettin Aksakal, Recep Aksakal, Zeliha İncekara, Sevim Aksakal, Nevzat Aksakal, Necati Aksakal, Lale Özbay Ve Sevgi Yılmaz

ESAS NO : 2026/65

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER :Çolakpehlivan Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 117 Ada

PARSEL NO : 11 Parsel

İRTİFAK ALANI : 706,08- m²

MALİKİN ADI VE SOYADI: Nezaket Gebeş, Mehmet Ali Kaya, Cengiz Kaya, Pakize Kaya, Habibe Kaya, Ahmet Ali Kaya, Mehmet Emin Kaya, Necla Kaya, Nazmiye Kaya, Hamide Kaya, Esen Kaya, Leyla Komşucu, Ceren Nisa Kaya, Elif Naz Kaya, Şaban Kaya, Niyazi Kaya, Naciye İncircioğlu Ve Nazif Kaya

ESAS NO : 2026/66

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Çolakpehlivan Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 117 Ada

PARSEL NO : 12 Parsel

İRTİFAK ALANI : 462,88-m²

MÜLKİYET ALANI : 24,21-m²

MALİKİN ADI VE SOYADI: Yunis Kaya

ESAS NO : 2026/67

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER :Yazıcıoğlu Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 102 Ada

PARSEL NO : 371 Parsel

İRTİFAK ALANI : 212,26- m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Fatime Dibek

ESAS NO : 2026/68

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER :Oğuzhan Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 101 Ada

PARSEL NO : 448 Parsel

İRTİFAK ALANI : 265,52- m²

MALİKİN ADI VE SOYADI: Ömer Darıcı

ESAS NO : 2026/69

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER :Yazıcıoğlu Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 102 Ada

PARSEL NO : 273 Parsel

İRTİFAK ALANI : 35,44- m²

MALİKİN ADI VE SOYADI: Niyazi Aksakal, Mehmet Aksakal, Emine Aksakal, Nazikar Kara, Şahin Çetin, Mehmet Çetin, Şaban Çetin, Ayten Çetin, Şadi Çetin, Kezban Maden, Seher Uzunel, Emine Dibek, Şahin Çetin, Mehmet Çetin, Adem Dibek, Nihat Dibek, Azize Dibek, Kazim Çetin, Naciye Döngel, Fatma Uzunel, İlyas Çetin, İsmail Dibek, Dursun Komşucu, Emine Kart, Remzi Çetin, Hanife Şahin, Habibe Öztekneci, Hamide Kara, Emel Aytaç, Şahin Çetin, Mehmet Çetin, Şaban Çetin, Ayten Çetin, Şadi Çetin, Kezban Maden, seher Uzünel Ve Emine Dibek

ESAS NO : 2026/70

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER :Oğuzhan Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 101 Ada

PARSEL NO : 405 Parsel

İRTİFAK ALANI : 660,72- m²

MALİKİN ADI VE SOYADI: Abdullah Darıcı, Nermin Darıcı, Şaban Darıcı, Remzi Darıcı, Nazmi Darıcı, Hanife Özen, Halil Darıcı, Yurdagül Darıcı, Recep Darıcı, Adem Darıcı, Ferdi Darıcı, Fikret Darıcı, Ferdi Darıcı, Ferudun Darıcı, Hayriye Darıcı, Zekiye Mert, İlknur Eskibina, Erdal Darıcı Ve Hatice Darıcı

ESAS NO : 2026/71

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER :Oğuzhan Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 101 Ada

PARSEL NO : 309 Parsel

İRTİFAK ALANI : 847,53- m²

MÜLKİYET ALANI : 30,91-m²

MALİKİN ADI VE SOYADI: Emin Çantı, Huriye Çantı, Fatime Çekirdekci, Nuriye Kurnalı, Satia Kurnalı, Zühriye Sayılı, Yusuf Sayılı, Kadir Sayılı, Cemile Sayılı, Halit Sayılı Ve Hayriye Bayrak

ESAS NO : 2026/72

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER :Oğuzhan Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 101 Ada

PARSEL NO : 420 Parsel

İRTİFAK ALANI : 559,32- m²

MALİKİN ADI VE SOYADI: Keziban Darıcı, Huriye Yapıcı, Fahrettin Darıcı, Hacer Yapıcı, Engin Darıcı, Nazmiye Sivri, Niyazi Darıcı, Behice Kargıdan, Sevgi Ecevit, Murat Darıcı, Muzaffer Eliyazıcı, Nazif Eliyazıcı, Müzeyyen Satıcı, İbrahim Çiller, Kadir Kabasakal, Yusuf Kabasakal, Hasan Kabasakal, Hüseyin Kabasakal, Hanife Özarslan, Lütfiye Kabasakal, Gülhan Kabasakal, Fatih Kabasakal, Sefer Çiller, Muharrem Çiller, İzzet Çiller, Muhammed Gedik, Alim Gedik, Ayşe Gedik, Gülay Olgunsoy, Tuğrul Gedik, İzzet Özarslan, Huriye Gedik, İsmail Demir, Mehmet Demir, Huriye Demir, Mustafa Demir, Emine Kabasakal, Muharrem Demir, Hidayet Kolçak, Yusuf Eliyazıcı, Musa Eliyazıcı, Hanife Altan, Medine Çekin, Mediha Eren, Sadiye Yapıcı, Abdullah Özarslan Ve Emine Özarslan

ESAS NO : 2026/73

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER :Oğuzhan Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 101 Ada

PARSEL NO : 404 Parsel

İRTİFAK ALANI : 1.724,23- m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Ahmet Kabacalı, Emine Şallı, Kemal Kabacalı, Nurten Kara ve Gülsüm Kabacalı

ESAS NO : 2026/74

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER :Oğuzhan Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 101 Ada

PARSEL NO : 434 Parsel

İRTİFAK ALANI : 913,02- m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Ömer Darıcı

ESAS NO : 2026/75

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER :Kemerler (Çaydeğirmeni) Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 105 Ada

PARSEL NO : 200 Parsel

İRTİFAK ALANI : 101,24- m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Aydoğan Kara, Aziz Kara, Aydın Kara, Huriye Kara, Muharrem Kara, Şehriye Temel, Nazmiye Saraç, Veli Kara, İsmail Kara, Sultan Kara, Ayşe Kara, Doğan Şişman, Fikriye Kara, Recep Kara, Abdullah Kara, Rahime Pür, Mürvet Kalaycı, Sefer Şallı, Hamide Mıcık, Rabia Gebeş, Sefer Gebeş, Fatime Başoğlu, Kadir Saraç, İbrahim Saraç, Emine Kara, Hatice Saraç, Müzeyyen Tiryaki, Naziker Kara, Ahmet Kara, Zahide Öztürk, Kadriye Taşlı, Metin Şallı, Muharrem Şallı, Mehmet Şallı, Çetin Şallı, Şaziye Sarı, Osman Saraç, İdris Saraç, Cemile Şallı, Hacer Sarı, Muhammet Saraç, İsa Saraç, Şaziye Demirci, Yunis Saraç, Mevlüt Saraç, Zeynep Topcu, Osman Saraç, Melahat Yolcu, Şazimet Yolcu, Ayten Saraç, Ali Kara, Hamide Çantı, Halime Aydınlıoğlu, Hanife Kanbur, Melahat İnanç, Osman Şallı, Habibe Sarı, Şehri Uzun, Yaşar Uzunay, Fedime Karapınar, Nazif Kadam, Emine Uzunel, Selahattin Saraç, Sinan Saraç, Yıldız Taşlı, Rukiye Saraç ,Erdi Saraç, Erol Saraç, Erdal Saraç, Ayten Başpınar, Azize Saraç Mantarcı, Muazzez İnci Tığlı Ayağ, Emine Bektaş, Zeynep Karadayı, Muzaffer Kara, Yılmaz Kara, Recep Kara, Mustafa Kara, Sefer Kara, Arife Aydınlıoğlu, Huriye Çorak, Azize Kelebek, Sibel Işır, Sezer Şallı, Niyazi Şallı, Seher Çırak, Halime Kalaycık, Recep Kalaycık, Gülizar Eren, Cengiz Kalaycık, Kazım Kalaycık, Kemal Kalaycık, Hatice Karka, Fatime Kürekci, Muzaffer Erdoğan, Hanife Yürük, Aylin Karabulut, Kaan Veli Kara, Gülsemin Yazıcı, Yalçın Deliacı, Yasemin Köşe, Kadir Taşlı, Zahide Öztürk, Naziker Postal, Ahmet Kara, Rahime Pür, Abdullah Kara, Recep Kara, Niyazi Kara, Huriye Kara, Tenzile Karataş, Zeynep Kükner, Abdullah Kara, Satı Gemici, Emine Yıldırım, Şehri Kara, Metin Kara, Yadigar Uzun Ali Kara, Muhammet Kara, Habibe Çelebi, Müzeyyen Basan, Emine Durdubaş, Ahmet Taşlı, Kadir Taşlı, Kadriye Eyici, Şaban Kara, Murat Kara, Hanife Koç, Elif Kara, Nazmiye Arıt, Şengül Balcı, Pelin Güven, Emine Türedi, Murat Türedi, Naciye Külah, Saime Türedi, Hilal Buluç, Çisil Hızarcı, Ahmet Oruç, Hatice Yürük, Hasan Oruç, Kadir Oruç, Murat Oruç, Azize Oruç, Hafize Oruç, Döndü Oruç, Zeynep Kesbiç, Kadriye Oruç, Fatime Öztürk, Emine Kara, Nazire Çataklı, Mehmet Oruç, Hacer Çaybaşı, Hatice Özgün, Seher Gebeş, Nazmiye Arıt, Şengül Balcı, Pelin Güven, Emine Türedi, Murat Türedi, Naciye Külah, Saime Türedi, Hilal Buluç, Çisil Hızarcı, Hanife Satıcı, Ahmet Satıcı, Muhammet Satıcı, Şehri Kirazlı, Murat Oruç, Azize Oruç, Hafize Oruç, Döndü Oruç, Zeynep Kesbiç, Halime Satıcı, Cemile Aksakal, Mehmet Ali Oruç, Kadriye Oruç, Münevver Çorukcu, Recep Satıcı, Fatime Duran, Harun Şişman, Süleyman Şişman, Hatice Akca, İbrahim Şişman, İdris Şişman, Havva Uzunkavaklı, Şerafettin Satıcı, Fatime Öztürk, Emine Kara, Nazire Çataklı, Mehmet Oruç, Hacer Çaybaşı, Hatice Özgün, Seher Gebeş, Gülüzar Çelebi, Gülüzar Çelebi, Hamide Kalıncı, Hamide Kalıncı, Fatma Gümüş, Fatma Gümüş, Naciye Küçük, Naciye Küçük, Engin Çelebi, Engin Çelebi ve Kadriye Özdemir

ESAS NO : 2026/76

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER :Yazıcıoğlu Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 105 Ada

PARSEL NO : 301 Parsel

İRTİFAK ALANI : 150,06- m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Elyasa Çubukcu, Cemal Çubukcu, Abdurrahman Çubukcu, Şerife Çubukcu, Hayriye Karakaya, Hasret Çubukcu, Esma Aydın, Uğur Çubukcu, Jülide Arısoy, Burcu Çubukcu, Recep Şeker, Fikriye Dağlıoğlu, Celal Yenikomşu, Muzaffer Yenikomşu, Saime Dalkıç, Melahat Küçükkaya, İlyas Yenikomşu, Hanife Onan, Şerafettin Aksakal, Hatice Bekci, Süleyman Aksakal, Niyazi Ören,Birgül Gedik, Emine Özarslan, Şengül Çantı, Şennur Aksakal, Mustafa Ören, Hatice Ören, Elif Dürmeli, Nazire Kırımlı, Sevgi Çubukcu, Şahizar Karadeli, Şendoğan Kırımlı, Aydın Kırımlı, Emin Kırımlı, Abdullah Kırımlı, Hadi Dalkıç, Arif Dalkıç, Selahattin Dalkıç, Cemile Al, Tahir Dalgıç, Bayram Dalkıç, Kadriye Cin, İbrahim Dalkıç Ve Ahmet Dalkıç

ESAS NO : 2026/77

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Yazıcıoğlu Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 105 Ada

PARSEL NO : 299 Parsel

İRTİFAK ALANI : 15,45-m²

MALİKİN ADI VE SOYADI: Melek Çubukcu, Abdulkadir Çubukcu, Müzeyyen Küçükkaya, Nahide Çubukcu ve İrfan Çubukcu

ESAS NO : 2026/78

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER :Çolakpehlivan Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 117 Ada

PARSEL NO : 7 Parsel

İRTİFAK ALANI : 167,80- m²

MALİKİN ADI VE SOYADI: Yunis Kaya

ESAS NO : 2026/79

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER :Yazıcıoğlu Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 102 Ada

PARSEL NO : 328 Parsel

İRTİFAK ALANI : 1.301,07- m²

MALİKİN ADI VE SOYADI: Satiye Dibek, Zahire Aksakal, Yusuf Aksakal, Zahit Asakal, Halide Aksakal, Gülay Aksakal, Adile Aksakal, Ekrem Keleş, Recep Keleş, Satılmış Dibek, Vahide Dibek, Zahide Demiroğlu, Zahire Dibek, Yaşar Aksakal, Hülya Mandıracı, Recep Aksakal, İsmail Aksakal, Aytekin Aksakal, Gültekin Aksakal, Soner Aksakal, Hülya Mandıracı, Recep Aksakal, İsmail Aksakal, Aytekin Aksakal, Gültekin Aksakal, Soner Aksakal, Rasim Bakır, Yaşar Aksakal, Mutlu Aksakal, Melisa Aksakal ve Sabire Bozdemir

ESAS NO : 2026/80

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER :Çolakpehlivan Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 117 Ada

PARSEL NO : 3 Parsel

İRTİFAK ALANI : 266,32- m²

MALİKİN ADI VE SOYADI: Behiye Kurt, Müzeyyen Cin, Mehmet Kaya, Ahmet Ali Kaya, Necati Kaya, Emin Kaya, Hatice Çavuş, Hanife Kiren, Nazile Kaya, Ayşe Kaya, Hayri Kaya, Halil Kaya, Ahmet Bozkurt, Nazife Bozkurt, Nazife Pür, Ahmet Ali Boşnak, Fahrettin Kaya, Nazife Kırnapcı, İdris Kaya, Mehmet Kaya Ve Ahmet Kaya

ESAS NO : 2026/81

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER :Yazıcıoğlu Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 102 Ada

PARSEL NO : 277 Parsel

İRTİFAK ALANI : 175,20- m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Fikriye İncirci, Sabahi Öztürk, Sabahattin Öztürk, Selahattin Öztürk, Şenol Öztürk, Şaban Öztürk, İsmail Taslak, Rasiye Kaldı, Fatime Kocakuşak, Zahire Aksakal, Yusuf Aksakal, Zahit Asakal, Halide Aksakal, Gülay Aksakal, Adile Aksakal, Ekrem Keleş, Recep Keleş, Satiye Dibek, Hayriye Karalı, Hamide Özcan, Hayri Aksakal, Muharrem Aksakal, Emin Aksakal, Fatma Darıcı, Hacer Aksakal, Mehmet Taslak, Mutlu Aksakal, Melisa Aksakal Ve Sabire Bozdemir

ESAS NO : 2026/82

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER :Yazıcıoğlu Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 105 Ada

PARSEL NO : 175 Parsel

İRTİFAK ALANI : 162,87- m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Kenan Çubukcu

ESAS NO : 2026/83

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER :Yazıcıoğlu Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 102 Ada

PARSEL NO : 300 Parsel

İRTİFAK ALANI : 284,05- m²

MALİKİN ADI VE SOYADI: Fatime Dibek

ESAS NO : 2026/84

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Yazıcıoğlu Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 102 Ada

PARSEL NO : 281 Parsel

İRTİFAK ALANI : 50,18-m²

MALİKİN ADI VE SOYADI: Hasan Tepecik, Kazım Alaca, Gülfidan Alacalı, Ali Alaca, Ahmet Alaca, Döndü Güdül, Selda Terzi, Seda Ünlü, Mete Güdül, Samet Güdül, Serap Keleş, Hilmi Güdül, Beyhan Demiroğlu, Nezahat Keleş, Melahat Derin ve Ayşe Uzunsel

ESAS NO : 2026/85

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER :Yazıcıoğlu Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 102 Ada

PARSEL NO : 296 Parsel

İRTİFAK ALANI : 148,10- m²

MALİKİN ADI VE SOYADI: Ekrem Bekci, Osman Bekci, Gülhan Kalfa, Halise Bekci, Yahya Bekci, Cemil Bekci, Celal Bekci, Melahat Karka Ve Nihat Bekci

ESAS NO : 2026/86

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER :Yazıcıoğlu Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 105 Ada

PARSEL NO : 296 Parsel

İRTİFAK ALANI : 49,65- m²

MALİKİN ADI VE SOYADI: Elyasa Çubukcu, Cemal Çubukcu, Abdurrahman Çubukcu, Şerife Çubukcu, Hayriye Karakaya, Hasret Çubukcu, Esma Aydın, Uğur Çubukcu, Jülide Arısoy, Burcu Çubukcu, Recep Şeker, Fikriye Dağlıoğlu, Celal Yenikomşu, Muzaffer Yenikomşu, Saime Dalkıç, Melahat Küçükkaya, İlyas Yenikomşuhanife Onanşerafettin Aksakalhatice Bekcisüleyman Aksakalniyazi Örenbirgül Gedikemine Özarslanşengül Çantışennur Aksakalmustafa Örenhatice Örenelif Dürmeli, Nazire Kırımlı, Sevgi Çubukcu, Şahizar Karadeli, Şendoğan Kırımlı, Aydın Kırımlı, Emin Kırımlı, Abdullah Kırımlı, Hadi Dalkıç, Arif Dalkıç, Selahattin Dalkıç, Cemile Altahir Dalgıç, Bayram Dalkıç, Kadriye Cin, İbrahim Dalkıç Ve Ahmet Dalkıç

ESAS NO : 2026/87

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Yazıcıoğlu Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 105 Ada

PARSEL NO : 156 Parsel

İRTİFAK ALANI : 35,36- m²

MALİKİN ADI VE SOYADI: Mustafa Ören, Ünzile Çetin, Şehriye Taslak, Sıdıka Komşu, Emine Tığ

ESAS NO : 2026/88

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER :Kemerler (Çaydeğirmeni) Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 105 Ada

PARSEL NO : 173 Parsel

İRTİFAK ALANI : 437,44- m²

MÜLKİYET ALANI : 29,81-m²

MALİKİN ADI VE SOYADI: Aziz Kara, Aydın Kara, Aydoğan Kara, Huriye Kara, Ayşe Kara,Sultan Kara, İsmail Kara, Veli Kara, Nazmiye Saraç, Şehriye Temel, Muharrem Kara, Nazmiye Arıt, Şengül Balcı, Pelin Güven, Emine Türedi, Murat Türedi, Naciye Külah, Saime Türedi, Hilal Buluç, Çisil Hızarcı, Ahmet Oruç, Hatice Yürük, Hasan Oruç, Kadir Oruç, Döndü Oruç, Hafize Oruç, Zeynep Kesbiç, Kadriye Oruç, Murat Oruç, Azize Oruç, Fatime Öztürk, Emine Kara, Nazire Çataklı, Mehmet Oruç, Hacer Çaybaşı, Hatice Özgün, Seher Gebeş, Nazmiye Arıt, Şengül Balcı, Pelin Güven, Emine Türedi, Murat Türedi, Naciye Külah, Saime Türedi, Hilal Bulu, Çisil Hızarcı, Münevver Çorukcu, Hanife Satıcı, Ahmet Satıcı, Şerafettin Satıcı, Şehri Kirazlı, Muhammet Satıcı, Zeynep Kesbiç, Hafize Oruç,Döndü Oruç, Azize Oruç, Murat Oruç, Cemile Aksakal, Halime Satıcı, Fatime Duran, Harun Şişman, Süleyman Şişman, İbrahim Şişman, Hatice Akca, Recep Satıcı, Mehmet Ali Oruç, İdris Şişman, Havva Uzunkavaklı, Fatime Öztürk, Emine Kara, Nazire Çataklı, Mehmet Oruç, Hacer Çaybaşı, Hatice Özgün, Seher Gebeş, Gülüzar Çelebi, Hamide Kalıncı, Fatma Gümüş, Naciye Küçük, Engin Çelebi Ve Kadriye Özdemir

ESAS NO : 2026/89

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER :Yazıcıoğlu Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 105 Ada

PARSEL NO : 147 Parsel

İRTİFAK ALANI : 44,57- m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Melek Çubukcu, Abdulkadir Çubukcu, Müzeyyen Küçükkaya, Nahide Çubukcu Ve İrfan Çubukcu

ESAS NO : 2026/90

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER :Oğuzhan Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 101 Ada

PARSEL NO : 361 Parsel

İRTİFAK ALANI : 580,57- m²

MÜLKİYET ALANI : 29,16-m²

MALİKİN ADI VE SOYADI: Ahmet Emre,Sait Keleş, Hayri Keleş, Fatime Karakurt, Hatice Keleş, Döndü Güdül, Ersin Keleş, Necibe Tepecik, Hamide Usta, Ayten Keleş, Ekrem Keleş, Emine Keleş, Makbule Duran, Kamile Başkurt, Melahat Çubukcu, Kazım Keleş, Dursune Akyol, Fatma Güllü, Makbule Kara, Hasan Karaoğlu, Necibe Keleş, Şahin Keleş, Naim Keleş,Aynur Öksüz,Şevki Keleş, Şendoğan Keleş, Hatice Sarsık, Döndü Çavuş, Şahinde Çavuş, Yeter Keleş, Huriye Çavuş, Remziye Çavuş, Döndü Altuntaş,Gülüzar Kabacalı, Nedim Çavuş, Nejdet Çavuş, Fatime Özsoy, Şükran Karaoğlu, Türkan Karaoğlu, Tülay Karaoğlu, Habibe Karaoğlu, Ali Çavuş, Hüseyin Çavuş, Selahattin Çavuş, Ali Rıza Çavuş, Mustafa Çavuş, Azime Karaoğlu, Mehmet Çavuş, Aslan Çavuş, Şengül Çavuş, Ahmet Keleş, Şevket Keleş, Pakize Güllü, Zeynep Terzi ve Şaban Keleş

ESAS NO : 2026/91

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER :Oğuzhan Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 101 Ada

PARSEL NO : 359 Parsel

İRTİFAK ALANI : 134,49- m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Mustafa Keleş, Hüseyin Keleş, Azime Keleş, Sedat Keleş, Nevzat Keleş, Nazmiye Keleş Ve Ramazan Keleş

ESAS NO : 2026/92

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER :Yazıcıoğlu Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 105 Ada

PARSEL NO : 163 Parsel

İRTİFAK ALANI : 14,83- m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Ahmet Ören, Ünzile Çetin, Şehriye Taslak, Sıdıka Komşu ve Emine Tığ

ESAS NO : 2026/93

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER :Yazıcıoğlu Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 105 Ada

PARSEL NO : 173 Parsel

İRTİFAK ALANI : 654,16- m²

MALİKİN ADI VE SOYADI: Şefika Çubukcu, Arif Çubukcu, Habibe Karadayı, Hayri Çubukcu, Saadet Delicik, Fatime Çevik, Yaşar Küçükkaya ve Barış Küçükkaya

ESAS NO : 2026/94

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER :Yazıcıoğlu Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 105 Ada

PARSEL NO : 160 Parsel

İRTİFAK ALANI : 348,95- m²

MALİKİN ADI VE SOYADI: Saime Çubukcu, Yılmaz Çubukcu, Sevim Trabzonlu, Muhterem Çubukcu, Muzaffer Çubukcu, Cemile Çubukcu, Emine Çubukcu, Kadriye Çubukcu, Meliha Çorak, Mehmet Çubukcu, Melek Çubukcu, Cemile Tırkız, Cevriye Taslak, Celal Çubukcu ve Celil Çubukcu

ESAS NO : 2026/95

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER :Yazıcıoğlu Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 105 Ada

PARSEL NO : 176 Parsel

İRTİFAK ALANI : 229,31- m²

MALİKİN ADI VE SOYADI:Kemal Çubukcu

ESAS NO : 2026/96

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER :Yazıcıoğlu Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 105 Ada

PARSEL NO : 158 Parsel

İRTİFAK ALANI : 88,58- m²

MALİKİN ADI VE SOYADI :ALİ ÖREN

ESAS NO : 2026/97

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER :Bölücek Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 101 Ada

PARSEL NO : 218 Parsel

İRTİFAK ALANI : 2.376,43- m²

MÜLKİYET ALANI : 24,21 - m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Şevket Çavuş, Ali İhsan Çavuş, İzzet Çavuş, Mehmet Çavuş, Sıdıka Karaoğlu, Ahmet Çavuş, Şerafettin Çavuş, Huriye Çavuş, Remziye Keleş, Döndü Altuntaş, Gülizar Kabacalı, Nedim Çavuş, Nejdet Çavuş, Fatime Özsoy, Şükran Karaoğlu, Türkan Karaoğlu, Tülay Karaoğlu, Habibe Karaoğlu, Gülşen Dirik, Gülay Görmüş, Gülsen Çavuş, Ümit Yaşar Çavuş, Kamile Sayılı,Şerafettin Çavuş, Habibe Çavuş, Ahmet Çavuş, Fatime Çavuş, Muammer Çavuş, Muharrem Çavuş, Meryem Çakmaklı, Aziz Çavuş, Necibe Çavuş, Aysen Aksu, Fatime Kabacalı, Nahide Kara, Nurcan Çakmaklı, Adnan Çavuş, Leyla Yılmaz, Ayla Çavuş Köktürk, Münevver Çavuş, Şahinde Çavuş, Neriman Çavuş, Nuray Çavuş, Şehriye Çavuş, Nazmiye Tatoğlu, Emine Şalvarcıoğlu, Şahin Çavuş, Muhammet Çavuş, Aydın Abalı, Nezaket Karakoca, Fatime Ahlat, Şaban Abalı, Aynur Karakoca, Şehri Ataman, Dursun Doruk, Sabahat Abali, Ferhat Abalı, Cemil Çavuş, Zeynep Kabacalı, İsmail Çavuş, İzzet Çavuş, Nuri Çavuş,Yaşar Çavuş, Kamil Çavuş, Durmuş Çavuş, Muhittin Çavuş, Durmuş Çavuş, Muhittin Çavuş, Durmuş Çavuş, Muhittin Çavuş, Durmuş Çavuş, Muhittin Çavuş, Durmuş Çavuş, Muhittin Çavuş, Azize Sayılı, Mürrüvet Çavuş, Nefise Çavuş, Nazif Çavuş, Fatma Karaoğlu, Cemile Ortakasapoğlu, Rahim Çavuş, Uğur Çavuş, Feyziye Çavuş, Azize Dibek, Müzeyyen Kekik, Şengül Karakoca, Şennur Çavuş Erir, Yasemin Yıldızü, Fatma Çavuş, Hayri Çavuş, Pakize Karaoğlu, Yaşar Çavuş, Azime Çavuş, Gülay Us, Hüseyin Çavuş, Murat Çavuş, Ahmet Çavuş, Münevver Çavuş, Gülşen Çavuş, Ahmet Çavuş, Münevver Çavuş ve Gülşen Çavuş

ESAS NO : 2026/98

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER :Bölücek Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 101 Ada

PARSEL NO : 215 Parsel

İRTİFAK ALANI : 1.701,85- m²

MÜLKİYET ALANI : 24,21-m²

MALİKİN ADI VE SOYADI: Şevket Çavuş, Ali İhsan Çavuş, İzzet Çavuş, Mehmet Çavuş, Sıdıka Karaoğlu, Ahmet Çavuş, Şerafettin Çavuş, Huriye Çavuş, Remziye Keleş, Döndü Altuntaş, Gülizar Kabacalı, Nedim Çavuş, Nejdet Çavuş, Fatime Özsoy, Şükran Karaoğlu, Türkan Karaoğlu, Tülay Karaoğlu, Habibe Karaoğlu, Gülşen Dirik, Gülay Görmüş, Gülsen Çavuş,Ümit Yaşar Çavuş, Kamile Sayılı, Şerafettin Çavuş, Habibe Çavuş, Ahmet Çavuş, Fatime Çavuş, Muammer Çavuş, Muharrem Çavuş, Meryem Çakmaklı, Aziz Çavuş,Necibe Çavuş, Aysen Aksu, Fatime Kabacalı, Nahide Kara, Nurcan Çakmaklı, Adnan Çavuş, Leyla Yılmaz, Ayla Çavuş Köktürk, Münevver Çavuş, Şahinde Çavuş, Neriman Çavuş, Nuray Çavuş, Şehriye Çavuş, Nazmiye Tatoğlu, Emine Şalvarcıoğlu, Şahin Çavuş, Muhammet Çavuş, Aydın Abalı, Nezaket Karakoca, Fatime Ahlat, Şaban Abalı, Aynur Karakoca, Ş Ehri Ataman, Dursun Doruk,Sabahat Abalı, Ferhat Abalı, Cemil Çavuş, Zeynep Kabacalı, İsmail Çavuş, İzzet Çavuş,Nuri Çavuş, Yaşar Çavuş, Kamil Çavuş, Durmuş Çavuş, Muhittin Çavuş, Durmuş Çavuş, Muhittin Çavuş, Durmuş Çavuş, Muhittin Çavuş, Durmuş Çavuş, Muhittin Çavuş, Durmuş Çavuş, Muhittin Çavuş, Azize Sayılı, Mürrüvet Çavuş, Nefise Çavuş, Nazif Çavuş, Fatma Karaoğlu, Cemile Ortakasapoğlu, Rahim Çavuş, Uğur Çavuş, Feyziye Çavuş, Azize Dibek, Müzeyyen Kekik, Şengül Karakoca,Şennur Çavuş Erir, Yasemin Yıldız, Fatma Çavuş, Hayri Çavuş, Pakize Karaoğlu, Yaşar Çavuş, Azime Çavuş, Gülay Us, Hüseyin Çavuş, Murat Çavuş, Ahmet Çavuş, Münevver Çavuş,Gülşen Çavuş,Ahmet Çavuş, Münevver Çavuş Ve Gülşen Çavuş

ESAS NO : 2026/99

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER :Bölücek Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 101 Ada

PARSEL NO : 103 Parsel

İRTİFAK ALANI : 397,91- m²

MALİKİN ADI VE SOYADI: Mustafa Karaoğlu, Hatice Karaoğlu, Yusuf Karaoğlu, Recep Karaoğlu, Tahir Karaoğlu Ve Fatma Karaoğlu

ESAS NO : 2026/100

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER :Yazıcıoğlu Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 102 Ada

PARSEL NO : 593 Parsel

İRTİFAK ALANI : 703,98- m²

MALİKİN ADI VE SOYADI: Kezban Ortabaş, Nebiye Aksakal, Kadir Aksakal, Muhsin Aksakal, Mevlüdiye Aksakal, Emine Uslubaş, Yunis Aksakal, Semiye Aksakal, Nizamettin Aksakal, Recep Aksakal, Zeliha İncekara, Habibe Aksakal, Şayeste Kırımlı, Sultan Bekci, Şahizar Gökmen, Şahin Aksakal, Şaziye Özarslan, Satı Küçükkaya, Durkadın Aksakal, Abdullah Bekci, Kezban Bekci, Şehriye Kurnalı, Şahinde Aksakal, Memduh Aksakal, Memduha Aksakal, Necla Tazıcı, Melahat Yadikar, Avni Aksakal, Sema Özarslan, Nazire Gemici, Nezahat Yılmaz, Hatice Kabasakal, Hamit Gemici, Adem Gemici, Ekrem Bekci, Osman Bekci, Yahya Bekci, Cemil Bekci, Celal Bekci, Melahat Karka, Nihat Bekci, Gülhan Kalfa, Makbule Kiren, İsmail Kiren, Hatice Çelebi, Hanife Onan, Şerafettin Aksakal, Hatice Bekci, Süleyman Aksakal, Niyazi Ören, Birgül Gedik, Emine Özarslan, Şengül Çantı, Şennur Aksakal, Mustafa Ören, Hatice Ören, Elif DürmeliHuriye Yapıcı, Fahrettin Darıcı, Hacer Yapıcı, Nazmiye Sivri, Niyazi Darıcı, Behice Kargıdan, Ayşe Darıcı, Engin Darıcı, Ahmet Gökmen, Kezban Çakır, Nazim Gökmen, Hatice Pamuklu, Ayla Kocabaş, Döndü Gökmen, Mevlüt Gökmen, Gülten Küçükkaya, Filiz Gökmen, Turgay Gökmen, Zeynep Sivri, Şehriye Dibek, Niyazi Aksakal, Mehmet Aksakal, Emine Aksakal, Nazikar Kara, Niyazi Aksakal, Mehmet Aksakal, Emine Aksakal, Nazikar Kara, Ahmet Ören, Ünzile Çetin, Şehriye Taslak, Kadir Ören, Mustafa Ören, Sıdıka Komşu, Emine Tığ, Muhittin Bostancı, Süleyman Bostancı, Selviye Üstünbaş, Fatime Kara, Fikriye İncirci, Sabahi Öztürk, Sabahattin Öztürk, Selahattin Öztürk, Şenol Öztürk, Şaban Öztürk, İsmail Taslak, Rasiye Kaldı, Fatime Kocakuşak, Durmuş Taslak, Nebiye Aksakal, Medine Keskin, Şengül Çoban, Esat Aksakal, Adnan Aksakal, Sedat Aksakal, Zahire Aksakal, Yusuf Aksakal, Zahit Aksakal, Halide Aksakal, Gülay Aksakal, Adile Aksakal, Recep Keleş, Sadi Aksakal, Sadiye Baston, Sadullah Aksakal, Zeynep Kırarslan, Muharrem Ören, Niyazi Ören, Behiye Gedik, Kazım Ören, Ahmet Ören, Hayrullah Ören, Musa Eliyazıcı, Emine Çantı, Sadiye Acar, Cemal Eliyazıcı, Hüseyin Eliyazıcı, Nadiye Turan, Nurgül Kurtoğlu, Şengül Bulazar, Gülden Toplu, Hayriye Karalı, Hamide Özcan, Hayri Aksakal, Muharrem Aksakal, Emin Aksakal, Fatma Darıcı, Hacer Aksakal, Satılmış Dibek, Vahide Dibek, Zahide Demiroğlu, Zahire Dibek, Yaşar Aksakal, Zahire Aksakal, Yusuf Aksakal, Zahit Asakal, Halide Aksakal, Gülay Aksakal, Adile Aksakal, Hakkı Kaya, Recep Keleş, Ekrem Keleş, Şahin Çetin, Mehmet Çetin, Şaban Çetin, Ayten Çetin, Şadi Çetin, Kezban Maden, Seher Uzunel, Emine Dibek, Sevim Aksakal, Nevzat Aksakal, Necati Aksakal, Lale Özbay, Sevgi Yılmaz, Hülya Mandıracı, Recep Aksakal, İsmail Aksakal, Aytekin Aksakal, Gültekin Aksakal, Soner Aksakal, Hülya Mandıracı, Recep Aksakal, İsmail Aksakal, Aytekin AksakalGültekin Aksakal, Soner Aksakal, Rasim Bakır, Yaşar Aksakal, Mutlu AksakalMutlu AksakalZahire Aksakal, Yusuf Aksakal, Zahit Asakal,Halide Aksakal, Gülay Aksakal, Adile Aksakal, Recep Keleş, Satiye Dibek, Ekrem Keleş, Satiye Dibek, Zahire Aksakal, Yusuf Aksakal, Zahit Asakal, Halide Aksakal, Gülay Aksakal, Adile Aksakal, Ekrem Keleş, Recep Keleş, Melisa Aksakal, Melisa Aksakal, Sabire Bozdemir ve Sabire Bozdemir

ESAS NO : 2026/101

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER :Kemerler (Çaydeğirmeni ) Köyü Devrek / ZONGULDAK

ADA NO : 104 Ada

PARSEL NO : 3 Parsel

İRTİFAK ALANI : 986,73- m²

MÜLKİYET ALANI : 29,81-m²

MALİKİN ADI VE SOYADI: Mahmut Gebeş, Satılmış Taslak, Emine Taslak, Memduh Taslak, Necati Taslak, Kemal Taslak, İlyas Gebeş, Akif Gebeş, Emine Sakallı, Fedime Taslak, Elif Kurnalı, Reyhan Hatıloğlu, Osman Gebeş, Cihan Han, Naciye Gebeş, Cafer Gebeş, Celal Gebeş, Memduh Gebeş, Nazife Gebeş, İsmail Gebeş, Hacer Karaöz, Emine Gebeş, Saime Demirsoy, Musa Gebeş, Aynur Çavuş, Şehime Baduroğlu, Sedat Gebeş, İsmail Gebeş, Hacer Karaöz,emine Gebeş, Saime Demirsoy, Musa Gebeş, Aynur Çavuş, Şehime Baduroğlu, Sedat Gebeş, Hacer Müfettişoğlu, Fatime Topaloğlu, Hayriye Oruç, Mahmut Gebeş, Gülbahar Uzunsoy, Yaşar Uzunsoy, Abdulbaki Uzunsoy, Arife Esen, Mustafa Esen,mukadder Güney, Berna Çetin, Akif Esen, Atıf Esen, Saniye Gebeş, Emine Ekeroğlu, Habibe Gümüş,hakkı Gebeş, Refika Erdoğan ve Nuran Kara

Basın No: ILN02458255