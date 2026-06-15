T.C. DEVELİ AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2025/47 Esas

Karar No : 2026/16



(İLAN)

Katılan Zübeyir DURMAZ'a yönelik Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan yapılan yargılama sonucunda Ş***l ve M*****r oğlu **/**/1991doğumlu 18*******62 T.C.Kimlik Numaralı sanık Kaan CAMCI'nın Mahkememizin 27/01/2026 tarihli ve 2025/47-2026/16 E-K.sayılı kararıyla 5237 Sayılı TCK.'nın 158/1-f-Son maddesi gereğince neticeten 3 Yıl 4 Ay Hapis Cezası ve 25.000-TL Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Yapılan tüm araştırmalara rağmen Sanık Kaan CAMCI'nın tebligata yarar açık adresinin tespit edilememesi nedeniyle sanığa gerekçeli kararın tebliği için ilanen tebligat yoluna gidilmiş olup;

7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 28 ve 29.maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynı yasanın 31.maddesi gereğince ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde istinaf kanun yoluna başvurulmadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 01/06/2026

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Basın No: ILN02488783