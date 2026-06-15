T.C. DEVELİ AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2025/172 Esas

Karar No : 2025/267



(İLAN)

Katılan Ekrem KARAAĞAÇ'a yönelik Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan yapılan yargılama sonucunda H*****n E**t ve Ç****m oğlu **/**/1980doğumlu 22*******34 T.C.Kimlik Numaralı sanık Ayhan SEVİNDİK'in Mahkememizin 31/12/2025 tarihli ve 2025/172-2025/267 E-K.sayılı kararıyla5237 Sayılı TCK.'nın 158/1-f-Son maddesi gereğince neticeten 1 Yıl 8 Ay Hapis Cezası ve 11.820-TL Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Yapılan tüm araştırmalara rağmen Sanık Ayhan SEVİNDİK'in tebligata yarar açık adresinin tespit edilememesi nedeniyle sanığa gerekçeli kararın tebliği için ilanen tebligat yoluna gidilmiş olup;

7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 28 ve 29.maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynı yasanın 31.maddesi gereğince ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde istinaf kanun yoluna başvurulmadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 01/06/2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02488798