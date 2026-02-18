  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Resmi İlanlar T.C. DERİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. DERİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

T.C. DERİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/956 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Mardin ili, Derik ilçesi, Boyaklı Köyü

ADA NO/PARSEL : 143 Ada 3 Parsel, 144 Ada 1 Parsel

VASFI : Tarla

MALİK : İBRAHİM ÖNGÖRÜR

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARE : DSİ

Yukarıda dosya numarası yazılı taşınmazın bulunduğu yer, parsel, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazda 2942 Sayılı Yasa Hükümlerince Kamulaştırılmasına karar verilmiş olup;

a-) İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceğine,

b-) Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Derik Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,

c-) Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerin ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,

d-) İş bu ilanın yukarıda adı yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 20/01/2025

#ilangovtr

Basın No: ILN02400504