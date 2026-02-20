T.C. DERELİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRMA KANUNUNUN 10. MADDESİ GEREĞİNCE

İLAN TUTANAĞIDIR

Mahkememizce verilen tensip ara kararı gereğince, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 4650 S.K. ile Değişik 10.maddesine göre, Giresun ili, Dereli ilçesinde bulunan ve aşağıda köy, ada, parsel, yüzölçümü ve malik bilgileri verilen taşınmazların davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ tarafından kamulaştırılmasına karar verildiği, kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedeli aşmamak kaydıyla pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından, Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Kamulaştırılan kısmın davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ adına tapuya tesciline karar verilmesi istemi ile aşağıda esas numaraları belirtilen davaların açıldığı, mahkememizce yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın belirlenecek kamulaştırma bedelinin 4650 Sayılı Kanun gereğince saptanmasını müteakip bedelin hak sahipleri adına mahkemece belirlenen Dereli Ziraat Bankası Şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ adına tesciline karar verileceği, duruşmanın 2026/32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 Esas sayılı dosyaların 17/06/2026 günü saat 10:00'dan itibaren mahkememiz duruşma salonunda yapılacağı hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10.Maddesinin 4.bendi uyarınca İLAN olunur. 13/02/2026

KAMULAŞTIRILACAK TAŞINMAZLARA İLİŞKİN BİLGİLER

1-2026/32 Esas; Dava konusu Giresun ili Dereli ilçesi Hapan Mah., 140 ada 57 parsel sayılı taşınmazın yüzölçümünün 1.115,59 m2 lik kısmında irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz maliklerinin Gülaçtı KAYA, Nazmiye DÖNMEZ, Nuray ÖZDEMİR, Züliha TÜRKMEN, Atnan TÜRKMEN, Elmas TÜRKMEN, Alaattin TÜRKMEN, Abidin TÜRKMEN ve Necaittin TÜRKMEN mirasçıları olduğu,

2-2026/33 Esas; Dava konusu Giresun ili Dereli ilçesi Hapan Mah., 140 ada 56 parsel sayılı taşınmazın yüzölçümünün 2,02 m2lik kısmında mülkiyet hakkının, 322,55 m2 lik kısmında irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Fatma BAYRAKDAR, Kadın AKKUŞ, Havva ÇAKIR ve Dudu TÜRKMEN olduğu,

3-2026/34 Esas; Dava konusu Giresun ili Dereli ilçesi Hapan Mah., 113 ada 4 parsel sayılı taşınmazın yüzölçümünün 12,89 m² kısmında irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz maliklerinin Mustafa AKKUŞ mirasçıları olduğu,

4-2026/35 Esas; Dava konusu Giresun ili Dereli ilçesi Hapan Mah., 113 ada 13 parsel sayılı taşınmazın yüzölçümünün 3,24 m2lik kısmında mülkiyet hakkının, 269,29 m² kısmında irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz maliklerinin Halil TÜRKMEN olduğu,

5-2026/36 Esas; Dava konusu Giresun ili Dereli ilçesi Hapan Mah., 113 ada 12 parsel sayılı taşınmazın yüzölçümünün 4,41 m2lik kısmında mülkiyet hakkının, 1.152,19 m² kısmında irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz maliklerinin Helim TÜRKMEN olduğu,

6-2026/37 Esas; Dava konusu Giresun ili Dereli ilçesi Hapan Mah., 139 ada 24 parsel sayılı taşınmazın yüzölçümünün 130,66 m² kısmında irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Hecabi TÜRKMEN olduğu,

7-2026/38 Esas; Dava konusu Giresun ili Dereli ilçesi Hapan Mah., 123 ada 5 parsel sayılı taşınmazın yüzölçümünün 5,29 m2lik kısmında mülkiyet hakkının, 66,14 m² kısmında irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Dudu KAYA olduğu,

8-2026/39 Esas; Dava konusu Giresun ili Dereli ilçesi Hapan Mah., 110 ada 3 parsel sayılı taşınmazın yüzölçümünün 5,59 m2lik kısmında mülkiyet hakkının, 487,62 m² kısmında irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Aslan TÜRKMEN olduğu,

9-2026/40 Esas;Dava konusu Giresun ili Dereli ilçesi Hapan Mah., 110 ada 2 parsel sayılı taşınmazın yüzölçümünün 5,07 m2lik kısmında mülkiyet hakkının, 648,15 m² kısmında irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Ahmet TÜRKMEN mirasçıları olduğu,

10-2026/41 Esas; Dava konusu Giresun ili Dereli ilçesi Hapan Mah., 108 ada 1 parsel sayılı taşınmazın yüzölçümünün 402,53 m² kısmında irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Osman TÜRKMEN mirasçıları olduğu,

11-2026/42 Esas; Dava konusu Giresun ili Dereli ilçesi Hapan Mah., 109 ada 1 parsel sayılı taşınmazın yüzölçümünün 4,40 m2lik kısmında mülkiyet hakkının, 781,91 m² kısmında irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Muazzez TÜRKMEN, Fatma AYDIN, Sevda TÜRKMEN, Semra TÜRKMEN, Rüstem TÜRKMEN, Aysun AYDIN, Asiye BAĞCI, Hatice ÖZYILMAZ, Onur TÜRKMEN, Nuran TÜRKMEN, Yusuf TÜRKMEN, Mustafa TÜRKMEN, Mehmet TÜRKMEN, Sevda TÜRKMEN, Osman TÜRKMEN olduğu,

12-2026/43 Esas; Dava konusu Giresun ili Dereli ilçesi Hapan Mah., 107 ada 13 parsel sayılı taşınmazın yüzölçümünün 4,07 m2lik kısmında mülkiyet hakkının, 653,84 m² kısmında irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Hecabi TÜRKMEN olduğu,

13-2026/44 Esas; Dava konusu Giresun ili Dereli ilçesi Hapan Mah., 139 ada 23 parsel sayılı taşınmazın yüzölçümünün 36,18 m² kısmında irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz maliklerinin Ahmet TÜRKMEN mirasçıları olduğu,

14-2026/45 Esas; Dava konusu Giresun ili Dereli ilçesi Hapan Mah., 138 ada 20 parsel sayılı taşınmazın yüzölçümünün 4,15 m2lik kısmında mülkiyet hakkının, 326,39 m² kısmında irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Fatma BAYRAKDAR, Kadın AKKUŞ, Havva ÇAKIR, Dudu TÜRKMEN olduğu,

15-2026/46 Esas; Dava konusu Giresun ili Dereli ilçesi Hapan Mah., 138 ada 23 parsel sayılı taşınmazın yüzölçümünün 16,05 m² kısmında irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz maliklerinin Cemil TÜRKMEN olduğu,

16-2026/47 Esas; Dava konusu Giresun ili Dereli ilçesi Hapan Mah., 138 ada 22 parsel sayılı taşınmazın yüzölçümünün 66,97 m² kısmında irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Mehmet TÜRKMEN mirasçıları olduğu,

17-2026/48 Esas; Dava konusu Giresun ili Dereli ilçesi Hapan Mah., 107 ada 54 parsel sayılı taşınmazın yüzölçümünün 143,08 m² kısmında irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz maliklerinin Mehmet TÜRKMEN olduğu,

18-2026/49 Esas; Dava konusu Giresun ili Dereli ilçesi Hapan Mah., 107 ada 12 parsel sayılı taşınmazın yüzölçümünün 23,31 m2lik kısmında mülkiyet hakkının, 298,39 m² kısmında irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz maliklerinin Muazzez TÜRKMEN, Fatma AYDIN, Sevda TÜRKMEN, Semra TÜRKMEN, Rüstem TÜRKMEN, Aysun AYDIN, Asiye BAĞCI, Hatice ÖZYILMAZ, Onur TÜRKMEN, Nuran TÜRKMEN, Yusuf TÜRKMEN, Mustafa TÜRKMEN, Mehmet TÜRKMEN, Sevda TÜRKMEN, Osman TÜRKMEN olduğu,

19-2026/50 Esas; Dava konusu Giresun ili Dereli ilçesi Hapan Mah., 107 ada 8 parsel sayılı taşınmazın yüzölçümünün 10,66 m2lik kısmında mülkiyet hakkının, 445,07 m² kısmında irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz maliklerinin Gülsüm TÜRKMEN mirasçıları olduğu,

