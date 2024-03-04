T.C. DERELİ ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNDEN

(KAMULAŞTIRMA İLANI)

Davacı Giresun İl Özel İdaresi Vekili Av. Kamer CIRIT tarafından aşağıdaki listede sıralı,Kamulaştırmaya tabi tutulan taşınmazların mülkiyet haklarının tapuda Giresun İl Özel İdaresi yararına bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacıyla 4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10.maddesi gereğince mahkememizde açılmış bulunan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davalarında;

1-Davacı Giresun İl Özel İdarenin 05/07/2022 Tarihi Ve 165 Sayılı Kararı Gereğince Belirtilen Taşınmazların Kamulaştırılmasına Karar Verildiği,

2-Kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına T.C Ziraat Bankası Dereli Şubesine açılacak olan bir hesaba yatırılacağı,

2-Konuya ve taşınmazların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, ilan tarihinden itibaren iki (2) hafta içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesinin gerektiği,

3-Maliklere çıkarılan meşru hatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilandan itibaren otuz (30) gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilineceği,4-Açılacak davalarda husumetin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna yönetilmesi, 5-Otuz (30) gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda dava açmadığınız, idari davanın açıldığı ve yürütmenin durdurulması kararı alındığını belgelendirmediğiniz takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazdan kamulaştırılan mülkiyet ve irtifak hakkının kamulaştırmayı yapan idare adına tesciline karar verileceği, Hususlarındaki keyfiyet 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10.maddesi uyarınca ilanen duyurulur.

Sıra

No A.H.M

Dosya No İl İlçe Mahalle/köy

Mevki Ada Parsel Taşınmaz Maliklerinin Adı Soyadı Taşınmazın

Cinsi Taşınmaz Malın

Yüzölçümü m² Kamulaştırılacak

Alanın Yüzölçümü m² 1 2024/5 GİRESUN DERELİ PINARLAR KÖYÜ 101 213 Şahin ÖZTÜRK, Emine ÖZTÜRK, Gülsüm KIZILKAYA, Sabri ÖZTÜRK, Necmiye ÖZTÜRK Tarla 10.443,40 m² 616,90 m²

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Basın No: ILN01995593