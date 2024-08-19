T.C. DENİZLİ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2023/33006 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/33006 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Denizli ili, Honaz ilçesi, Gürlek Mahallesi, 142 ada, 10 parselde kayıtlı 10.045,00 m2 alanlı fabrika ve arsası vasıflı taşınmaz (tam hissesi) satılacaktır.

Keşif tarihi itibariyle;

(A) 33.00 m2 alanlı 2B yapı sınıfı %30 yıpranmış durumda bekçi binası,

(B) 2.454,00 m2 alanlı 2C yapı sınıfı %20 yıpranmış fabrika binası,

(C) 3.100 m2 alanlı 2C yapı sınıfı %20 yıpranmış fabrika binası.

(D) 138,00m2 oturma alanlı 2 katlı 3A yapı sınıfı %35 yıpranmış idari bina,

(E) 724,00m2 alanlı 2C yapı sınıfı %30 yıpranmış fabrika eklentisi,

(F) 150,00 m2 alanlı 2Cyapı sınıfı %40 yapısal eksikli fabrika eklentisi.

(G) 150,00 m2 alanlı 1A yapı sınıfı %10 yıpranmış Çelik sundurma,

401,10 m uzunluğunda ortalama 0,80 m yüksekliğinde (320,88 m2) 1A yapı sınıfı bahçe duvarı, duvar üzerinde 320,88 m2 alanlı 1A yapı sınıfı demir korkuluk ile 400,00 m2 alanlı 1A yapı sınıfı %25 yıpranmış saha betonu bulunmaktadır.

Taşınmazın kaydında teferruat kısmında 68 adet teferruat görünse de fiiliyatta keşif tarihi itibariyle 1 adet Marquıp marka Querschneıder 50528-1000 yazılı arka kısmındaki elektrik kabloları uçları kesik makine mevcuttur.Uzun süredir çalışmaması ve 1993 model olması sebebiyle ekonomik ömrünü tamamlamıştır.Hurda değeri 38.000 TL'dir.

4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu:

Madde 15 – Arsa satışları müteşebbis heyetin belirleyeceği prensipler ve şeffaflık ilkesi çerçevesinde yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara uygun şekilde yönetim kurulunun yetki ve sorumluluğu ile gerçekleştirilir ve Bakanlığa satışı takip eden ayın ilk haftası içerisinde bilgi verilir. Kredi kullanan OSB’lerde kredi borcu ödeninceye kadar Bakanlığın ilgili bankaya bildirdiği bu satışları banka takip eder, tahsis ve satıştan elde edilen meblağ ile kredi taksitlerinin süresinde ödenmesini sağlar.

(Ek fıkra: 18/6/2017-7033/49 md.) (Mülga fıkra:4/4/2023-7451/7 md.)

Arazi satışlarından elde edilen meblağı yönetim kurulunun yatırmadığının tespit edilmesi durumunda; söz konusu tutar peşinat ise satış sözleşmesinin yapıldığı tarihten, taksit ise vade tarihinden yatırılış tarihine kadar geçen süre için banka, Bakanlık lehine 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen oranlarda gecikme zammı oranını uygular ve tahsilini takiben genel bütçeye gelir kaydeder.

(Değişik fıkra: 23/10/2008-5807/3 md.) OSB'ce teminat olarak gösterilen ve bu nedenle satışına karar verilen veya katılımcıların borcundan dolayı satışına karar verilen taşınmazların icra yoluyla satışı halinde; Bakanlık ve OSB alacaklarının öncelikle ödenmesi koşuluyla, bölgenin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip alıcılara veya kredi alacaklısı kuruluşa satış yapılabilir. Satış ilanlarında kuruluş protokolünde yer alan katılımcı niteliklerine de yer verilir.

(Ek fıkra: 23/10/2008-5807/3 md.) Taşınmazların kredi alacaklısı kuruluşa satılması halinde, kredi alacaklısı kuruluş, satın aldığı taşınmazı sadece bölgenin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip gerçek veya tüzel kişilere en geç iki yıl içerisinde satmak veya aynı nitelikteki gerçek veya tüzel kişilere kiraya vermek zorundadır.

Madde 18 – (Değişik: 18/6/2017-7033/51 md.)

Ön tahsis ve parsel tahsisi, yönetmelik hükümlerine göre müteşebbis heyetin veya genel kurulun belirleyeceği prensipler ve şeffaflık ilkesi doğrultusunda yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yönetim kurulu tarafından yapılır ve Bakanlığa, tahsisi takip eden ayın ilk haftası içerisinde bilgi verilir.

Bakanlık gerekli gördüğü takdirde, OSB’de yer tahsis edileceklerin temel vasıfları ile iştigal konularını kuruluş protokolünde belirleyebilir.

Katılımcılara tahsis veya satışı yapılan arsalar hiçbir şekilde tahsis amacı dışında kullanılamaz. Bu arsalar katılımcılar ve mirasçıları tarafından borcun tamamı ödenmeden ve tesis üretime geçmeden satılamaz, devredilemez ve temlik edilemez. Bu husus tapuya şerh edilir. Arsa tahsis ve satışının şirket statüsündeki katılımcılara yapılması hâlinde, borcu ödenmeden ve tesis üretime geçmeden arsanın satışını ve spekülatif amaçlı işlemlerle mülkiyet hakkının devrini önlemeye yönelik tedbirleri almakla Bakanlık yetkilidir.

Ancak arsa tahsisi yapılan firmanın tasfiyesi hâlinde, firmanın katılımcı vasfını taşıyan ortağına veya ortaklarına tahsis hakkının devri mümkündür. Bu konudaki işlemlerin muvazaalı olup olmadığını tetkikle ve sonucuna göre gerekli tedbirleri almakla Bakanlık yetkilidir.

Bu husustaki yasaklara aykırılığın mahkemece tespiti hâlinde, arsa kimin tasarrufunda olursa olsun tahsis veya satış tarihindeki bedeli ile geri alınarak bir başka katılımcıya tahsis ve satışı yapılır.

Tahsis edilen arsaların tapuları, katılımcı tarafından tahsis bedelinin tümüyle ödenmesi veya tahsis bedelinden kalan borç için teminat mektubu verilmesi ve OSB’nin kesin olarak belirleyeceği arsa bedelleri ile yapılacak diğer yatırımlara itirazsız olarak katılacağına ilişkin noter tasdikli taahhütname vermesi koşullarının gerçekleşmesi hâlinde tesisi üretime geçenlere geri alım hakkı şerhi konulmadan, tesisi üretime geçmeyenlere ise geri alım hakkı şerhi konularak verilir.

Katılımcının kendisine tahsis edilen parsel üzerinde gerçekleştireceği sabit yatırım tutarının en az %50’si tutarında bankalar veya kredi kuruluşlarından yatırım kredisi alması durumunda altıncı fıkrada aranan şartları sağlayanlarda üretime geçme şartı aranmaksızın geri alım hakkı şerhi konulmadan; Bakanlık kredisi kullanan OSB’lerde ipotekli, Bakanlık kredisi kullanmayan OSB’lerde ipoteksiz tapu verilebilir. Katılımcının yönetmelikte belirlenen süreler içinde üretime geçmemesi ve kredi sözleşmesinin sona ermesi durumunda tahsis için ödenen tutar toplamının tahsis tarihinden sonraki yıllar için 213 sayılı Kanun uyarınca açıklanan yeniden değerleme oranlarına göre güncellenmesi ile elde edilen tutarın ilgilinin banka hesabına yatırılmasını müteakip, parsel OSB adına tescil edilir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin hususlar yönetmelikle belirlenir.

Hâlihazırda geri alım şerhli tapusunu alan katılımcılar hakkında yedinci fıkra hükümleri kıyasen uygulanabilir.

OSB sınırları içerisinde yer alan OSB mülkiyetinde bulunmayan taşınmazların tamamının tapu kaydına “Taşınmazın icra yoluyla satışı dâhil üçüncü kişilere devrinde OSB’den uygunluk görüşü alınması zorunludur.” şerhi konulur. Bu durumda eski katılımcının vermiş olduğu taahhütler, yeni alıcı tarafından da aynen kabul edilmiş sayılır.

(Ek fıkra:4/4/2023-7451/8 md.) OSB tüzel kişiliği sanayi veya hizmet destek alanında bulunan parsellerde üstyapı inşa edebilir, üretime geçme şart ve taahhüdü veren yatırımcılara parselleri üstyapılı kiralayabilir veya üstyapılı satabilir.

(Değişik fıkra:4/4/2023-7451/8 md.) Yönetmelikle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, katılımcılar tesislerini üretim amaçlı olmak üzere bir veya birden fazla kiracıya kiralayabilir.

OSB’lerde yer alacak sanayi kuruluşlarının müşterek yararlarına yönelik hizmet vermek üzere; kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları ile müteşebbis heyette temsil edilen kurum ve kuruluşlara, müteşebbis heyet tarafından, mülkiyeti OSB’de kalmak üzere arsa tahsis edilebilir.

30674 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği:

Kurulamayacak tesisler

MADDE 54 – (1) OSB’lerde, aşağıdaki tesisler kurulamaz:

a) Karma ve ihtisas OSB’lerde;

1) Ham petrol rafinerileri,

2) Kömür veya bitümlü şistin sıvılaştırıldığı ve gazlaştırıldığı tesisler ile asfalt plent tesisleri,

3) Sıvılaştırılmış petrol gazı dolum ve depolama tesisleri,

4) Çimento fabrikaları, beton santralleri, çimento klingeri üreten tesisler,

5) Nükleer güç santralleri ile diğer nükleer reaktörler,

6) Radyoaktif atıkların depolanması, bertarafı ve işlenerek ara/nihai ürüne dönüştürülmesi amacıyla projelendirilen tesisler ve benzeri radyoaktif atık tesisleri,

7) Nükleer yakıtların üretilmesi veya zenginleştirilmesi ile ilgili tesisler,

8) Endüstriyel nitelikli, sintine ve benzeri atık suların geri kazanım tesisleri,

9) İhtisas OSB’nin kendi üretim faaliyetleri sonucunda oluşan atıklardan enerji üreten tesisler hariç olmak üzere İhtisas OSB’lerin kuruluş protokolünde belirtilmeyen alanlarda faaliyet gösteren tesisler.

b) Karma OSB’lerde;

1) Parlayıcı/patlayıcı/yakıcı maddelerin üretildiği, depolandığı ve dolumunun yapıldığı tesisler,

2) Petrokimya kompleksleri,

3) Üretiminde kapalı proses, gaz veya sıvı yakıt ve toz kaynaklarında filtre sistemlerini kullanan tesisler hariç; tuğla ve kiremit fabrikaları, kömür yıkama kireç, alçı ve zımpara tesisleri,

4) Klor-alkali tesisleri, sülfürik asit, fosforik asit, hidroklorik asit, klor ve benzeri kimyasal maddeler üreten yerler, azot sanayi ve bu sanayi ile entegre gübre fabrikaları,

5) Asbest, asbest içeren ürünlerin işlenmesi veya dönüştürülmesi yapılan tesisler,

6) Ham deri işleme, padok ve sadece hayvan kesimi yapılan tesisler,

7) Hammadde alanları kapalı ve toz kaynaklarında filtre sistemlerini kullanan tesisler hariç; talk, barit, kalsit, antimuan ve benzeri madenlerin kırma ve öğütme tesisleri,

8) Katı atık ayrıştırma tesisleri ve her türlü atığın nihai ve/veya ara depolanması ve/veya araziye gömülmesine ilişkin tesisler ile toksit, tıbbi ve tehlikeli atıkların yakılmak ve kimyasal yolla arıtılmak suretiyle berteraf edilmesine yönelik tesisler,

9) OSB tüzel kişiliği ve katılımcının kendi ihtiyacı için kurulan/kurulacaklar hariç olmak üzere, güneş ve rüzgârdan elektrik enerjisi üreten tesisler,

kurulamaz.

(2) Bu madde hükmünden, yürürlükteki çevre mevzuatı hükümlerinin yerine getirilmesi ve diğer katılımcıların faaliyetlerini olumsuz etkilememesine yönelik tüm tedbirlerin OSB yönetimlerince alınması kaydıyla;

a) Kullanılmış yağın yeniden rafine edilmesi ve/veya başka bir ürüne çevrilerek tekrar kullanımı ile atık ve hurdaları münferiden ara veya nihai ürüne çeviren tesisler,

b) Ormansal, tarımsal ve bitkisel atıklar ile atıksu arıtma tesisi çamurunu hammadde olarak kullanarak enerji üreten tesisler,

c) OSB’ye ait teknik altyapı alanında olması şartı ile OSB’nin, kendi katı atıklarını ve müşterek arıtma tesisinden çıkan çamurların bertarafı için kuracağı tesisler,

müstesnadır.

(3) Birinci ve ikinci fıkra haricinde, karma OSB’lerde, OSB’nin kuruluş protokolü çerçevesinde kurulması planlanan sektörler, mevcut sektör yapısı, kurulacak tesisin altyapı ve atık su arıtma tesislerine etkisi, herhangi bir olumsuzluk anında tetikleyici etkisi, insanların çalışma ve yaşam koşullarına etkisi gibi hususlar dikkate alınarak konu ile ilgili kurumlardan alınacak raporlar çerçevesinde karar verilir.

Başkalarına devir

MADDE 61 –

(1) Katılımcıların satın aldığı parsellerin tapu kayıtlarına geri alım hakkı şerhi konur.

(2) Katılımcılara tahsis veya satışı yapılan arsalar hiçbir şekilde amacı dışında kullanılamaz.

(3) Bu arsalar katılımcılar veya mirasçıları tarafından borcun tamamı ödenmeden ve işyeri açma çalışma ruhsatı almadan satılamaz, devredilemez ve temlik edilemez. Bu husus tapuya şerh edilir. Arsa tahsis ve satışının şirket statüsündeki katılımcılara yapılması halinde, borcu ödenmeden ve işyeri açma çalışma ruhsatı almadan arsanın satışını ve spekülatif amaçlı işlemlerle mülkiyet hakkının devrini önlemeye yönelik tedbirleri almakta Bakanlık yetkilidir.

(4) Arsa tahsisi veya satışı yapılan firmanın tasfiyesi halinde, firmanın katılımcı vasfını taşıyan ortağına veya ortaklarına tahsis hakkının devri mümkündür. Bu konudaki işlemlerin muvazaalı olup olmadığının tetkikiyle sonucuna göre gerekli tedbirleri almakta Bakanlık yetkilidir. 6102 sayılı Kanunun ilgili hükümleri kapsamında devralma şeklinde birleşme veya yeni kuruluş şeklinde birleşme şeklindeki şirket birleşmelerinde, birleşmenin ticaret siciline tescilini müteakip, devrolunan şirketin parsel tahsisi, devralan şirkete devredilir. Bu durumda, Yönetmeliğin 60 ıncı maddesinde belirtilen sürelerin hesaplanmasında devrolunan şirketin parsel tahsis tarihi esas alınır.

(5) OSB’ce teminat olarak gösterilen ve bu nedenle satışına karar verilen veya katılımcıların borcundan dolayı satışına karar verilen gayrimenkullerin icra yoluyla satışı halinde; Bakanlık ve OSB alacaklarının öncelikle ödenmesi koşuluyla, OSB’nin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip alıcılara veya kredi alacaklısı kuruluşa satış yapılabilir. Satış ilanlarında kuruluş protokolünde yer alan katılımcı niteliklerine de yer verilir.

(6) Taşınmazların kredi alacaklısı kuruluşa satılması halinde, kredi alacaklısı kuruluş, satın aldığı taşınmazı sadece OSB’nin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip gerçek veya tüzel kişilere en geç 2 yıl içerisinde satmak veya aynı nitelikteki gerçek veya tüzel kişilere kiraya vermek zorundadır.

(7) Yukarıdaki hususlara aykırılığın mahkemelerce tespiti halinde, arsa kimin tasarrufunda olursa olsun, tahsis veya satış tarihindeki bedeliyle geri alınarak bir başka katılımcıya tahsis ve satışı yapılır.

(8) Alıcı tapusunu aldıktan ve tesisini ikmal ettikten sonra devir ya da satış söz konusu olması halinde; OSB’nin ve yeni alıcıdan alacağı taahhütnamede ve yapacağı sözleşmede, ilk alıcının taahhütnamesi ile sözleşmesinde bulunan hükümleri çıkarma veya yeni hükümler koyma hakkı vardır.

Taşınmaz Denizli Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Borçlu şirketle OSB Müdürlüğü arasında akdedilen arsa satış sözleşmesi hükümleri gereği firmalara satışı yapılan arsa ile ilgili alınan arsa bedeli geçicidir. Bölgede yapılacak olan diğer yatırımların tamamlanmasından sonra kesin arsa m2 maliyeti hesaplanacak ve çıkacak olan fark OSB'ye ödenecektir.

OSB'ce teminat olarak gösterilen ve bu nedenle satışına karar verilen veya katılımcıların borcundan dolayı satışına karar verilen taşınmazların icra yoluyla satışı halinde Bakanlık ve OSB alacaklarının öncelikle ödenmesi koşuluyla bölgenin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip alıcılara veya kredi alacaklısı kuruluşa satış yapılabilir.

Taşınmazların kredi alacaklısı kuruluşa satılması halinde kredi alacaklısı kuruluş satın aldığı taşınmazı sadece bölgenin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip gerçek veya tüzel kişilere en geç iki yıl içerisinde satmak veya aynı nitelikteki gerçek veya tüzel kişilere kiraya vermek zorundadır.

İpek Oluklu Mukavva San.Tic.AŞ'nin OSB'ye 06/03/2024 tarihi itibariyle 200.474,53 TL yönetim aidatı borcu bulunmakta olup ödeme tarihi itibariyle gecikme faizi faturalandırılacaktır.Ayrıca Toplam 14.953 USD Arıtma Tesisi Katılım Bedeli Borcu bulunmakta olup gecikme faizi ayrıca faturalandırılacaktır. Fatura bedellerine KDV eklenecektir. Ancak satış tarihi ve/veya yeni alıcı adına tapu tescil tarihine kadar borcun olması halinde ödeme tarihine göre gecikme zammı tahsil edilir.

Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünün doğacak alacakları olması durumunda ihale alıcısı tarafından OSB Kanunu gereği öncelikle OSB'ye ödenmesi zorunluluğu vardır.

Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde bulunan İpek Oluklu Mukavva San.Tic.AŞ'ne ait olan 142 ada 10 nolu 10.045 m2lik parselde "oluklu mukavva" faaliyetinde bulunulmasından bahisle OSB Kanununun 18.maddesinin "katılımcılara tahsis veya satışı yapılan arsalar hiçbir şekilde tahsis amacı dışında kullanılamaz" şerhi ile yine 18.maddesindeki "OSB sınırları içerisinde yer alan OSB mülkiyetinde bulunmayan taşınmazların tamamının tapu kaydına "taşınmazın icra yoluyla satışı dahil üçüncü kişilere devrinde OSB'den uygunluk görüşü alınması zorunludur" şerhi konulur. Bu durumda eski katılımcının vermiş olduğu taahhütler yeni alıcı tarafından da aynen kabul edilmiş sayılır.

OSB Ana Sözleşmesinin 5.maddesinde; Bölgede yer alacak sanayi tesislerinin sektör grupları “KARMA” olarak belirtilmiştir.

Bu nedenle anılan taşınmazın icraen satılabilmesi için OSB Kanunu ve OSB Uygulama Yönetmeliğinin 54.maddesinde belirtilen kurulamayacak tesisler içinde olmaması ve aşağıdaki niteliklere sahip alıcılara satışının yapılması gerekmektedir.

Buna göre OSB’de kurulmasında sakınca görülen tesisler hakkında yürürlükteki çevre mevzuatı hükümlerinin yerine getirilmesi ve diğer katılımcıların faaliyetlerini olumsuz etkilememesine yönelik tüm tedbirlerin alınması kaydıyla müteşebbis heyet veya genel kurulca belirlenen prensipler çerçevesinde yönetim kurulunca karar verilir. Gerekmesi halinde konu ile ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş veya rapor alınır.OSB’de kurulamayacağına karar verilen tesise ilişkin nihai karar ilgilinin başvurusu üzerine Bakanlık Makamından alınacak onay ile verilir.

Ayrıca 4562 sayılı OSB Kanununun 18.maddesinde ise; Bakanlık gerekli gördüğü takdirde OSB’de yer tahsis edilecek özel yada tüzel kişilerin temel vasıfları ile iştigal konularını kuruluş protokolünde belirleyebilir.

Taşınmazı icraen satın alan firma daha önce tahsis sahibi şirket ile imzalanan “Arsa Satış Sözleşmesi ve eklerindeki” şartlarını kabul eden bir taahhütnameyi Organize Sanayi Bölge Müdürlüğüne vermesi gerekmektedir.

Organize Sanayi Bölgesindeki 142 ada, 10 nolu 10.045 m2lik parselde bulunan İpek Oluklu Mukavva San.ve Tic.AŞ’ne “oluklu mukavva” tesisi kurması amacıyla adı geçen şirkete tahsisi/satışı yapılmıştır. Taşınmazın tahsis amacına uygun alıcılara satılması OSB Kanunu gereğidir.

OSB’nin katılımcılarından olan alacaklarının her türlü alacaktan (ipotek dahil) rüçhanlı olması, taşınmazı satışa çıkartılan borçlu, OSB katılımcısının OSB Müdürlüğüne olan borçları ödeninceye kadar icra yoluyla satılsa dahi tescil işlemlerinin yapılmayacaktır.

Organize Sanayi Bölgesi içinde bulunan taşınmazın ihalesine katılacak olanlardan sanayici vasfına sahip olmayan alıcıların satış ihalesine iştirak etmeleri mümkün olmayacağından satış ilan ve şartnamesinde ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişi alıcıların DENİZLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜNE müracaat ederek alacakları “İHALEYE KATILIM BELGESİ/FORMU” nu ihaleden önce İcra Müdürlüğümüze ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu “İHALEYE KATILIM BELGESİ/FORMU”nu ibraz etmeyenler ihaleye katılamayacaktır.

Adresi : Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım Ali Rıza Öztürk Caddesi Gürlek Honaz / DENİZLİ

Yüzölçümü : 10.045 m2

İmar Durumu :Denizli Organize Sanayi Bölgesi içinde İmar parselidir. İnşaat nizamı ve nispeti E=0,70, ön bahçe mesafesi=10,00 m. Komşu mesafeler=15,00 m. Arka bahçe mesafesi=10,00 m. dir.

Kıymeti : 42.912.415,00 TL

KDV Oranı : KDV Kanunun 17/4-r maddesi Uyarınca istisnadır.

Kaydındaki Şerhler: Beyanlar hanesinde Denizli Organize Sanayi Bölgesine ait "gayrimenkulün icra satışları dahil üçüncü kişilere devrinde Denizli Organize Sanayi Bölgesinden uygunluk şartı aranacaktır.Taşınmaz Organize Sanayi Bölgesi sınırları içersinde yer almakta olup tahsis amacı dışında kullanılamaz" şerhi mevcuttur. Gerekli açıklama yukarıda yapılmıştır. Haciz ve ipotek şerhleri mevcuttur.Ayrıca teferruat kısmında 68 adet menkul mal yazılı ise e fiiliyatta 1 adet Marquıp marka Querschneıder 50528-1000 yazılı hurda değerinde çalışmayan makina mevcuttur.Ayrıntılı tapu kaydı dosyamızdadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/12/2024 - 11:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/12/2024 - 11:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2025 - 11:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2025 - 11:00

14/08/2024

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN02077621