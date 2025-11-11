T.C. DENİZLİ ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.

DENİZLİ ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

(Çınar Milli Emlak Müdürlüğü)

İLAN

Sıra No İli YAPILACAK OKULUN PROJE BİLGİLERİ OKULUN YAPILACAĞI

TAŞINMAZIN BİLGİLERİ YAPILACAK OKULA KARŞILIK VERİLECEK HAZİNE TAŞINMAZLARI Proje Adı Okul Türü Karakteristiği Tip Proje No İnşaat Alanı (m²) Okul Binası,

Çevre Düzenleme ve KDV Dâhil Maliyeti (TL) Yeni Okul Binası

(Derslik Sayısı) Ek Bina

(Derslik Sayısı) Taban Alanı (m²) Toplam İnşaat

Alanı (m²) İlçesi Mahallesi Ada No Parsel No Yüzölçümü (m²) İlçesi Mahallesi Ada No Parsel No Yüzölçümü (m2) Toplam Rayiç Bedeli (TL) İmar Durumu 1 DENİZLİ Bağbaşı Ortaokulu OO 24 MEB.OO.24.BZ3.22x42.BT.2022 848,00 4.334,00 160.000.000,00 Pamukkale Bağbaşı 440 3 4.592,00 Merkezefendi Saruhan 137 2 3.534,15 43.000.000,00 Ticaret Alanı Merkezefendi Şemikler 8633 2 5.767,48 47.000.000,00 Sanayi Tesisi Alanı Merkezefendi Kayaköy 476 1 17.536,00 70.000.000,00 Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı (Kömürcüler ve Oduncular Sitesi) Toplam 24 160.000.000,00 Toplam 160.000.000,00

1- Yukarıdaki tabloda proje bilgileri ile üzerine yapılacağı taşınmaza ait tapu bilgileri yer alan Bağbaşı Ortaokulunun tamamının yapılmasına karşılık, aynı tablonun ilgili bölümlerinde tapu bilgileri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait taşınmazların devrine ilişkin olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesine göre Pazarlık Usulü ile yapılacak ihale 11/12/2025 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 11:00’de yapılacaktır.

2-İhale, Şemikler Mahallesi, Şemikler Caddesi No: 129 Merekezefendi/DENİZLİ adresindeki Denizli Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü hizmet binasının Zemin Katındaki Toplantı Salonunda toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

3- İhalede artırım, tablonun ilgili sütunlarında tapu bilgileri belirtilen Hazine taşınmazlarının toplam rayiç bedeli üzerindenbaşlayacaktır. İhale sonucu oluşan bedel ile söz konusu okul binasının maliyet bedeli arasında doğacak farkın Hazineye nakden ve peşin olarak ödenmesini (veya İdari Şartnamedeki usulle) müteakip sözleşme düzenlenecektir.

4- Okul binası yapımı için belirlenen taşınmazın zemin etüdü, uygulama projesi ve inşaat ruhsatının alınması yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

5 - Projenin uygulama süresi sözleşme tarihinden itibaren 600 (altıyüz) gündür,

6 - Yüklenicinin, yer tesliminden itibaren 120 (yüzyirmi) gün içerisinde; zemin etüdünü yaptırması, tip projesi, teknik şartnamesi ve mahal listesi dikkate alınarak, okul binası inşaatı uygulama projesini (mimari, statik, elektrik, mekanik, çevre tanzim) zemine uygun olarak hazırlaması ve bu süre içerisinde inşaat ruhsatının alması zorunludur.

7- Geçici Teminat bedeli 24.000.000,00 (Yirmidörtmilyon) TLdır.

8 – İhale dokümanlarını içeren CD bedeli 2.000,00 (İkibin) TL dir.

9 - İhale 4734 Sayılı Kamu ihale Kanununa tabi değildir.

İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERDEN İSTENİLEN BELGELER:

a) İhale konusu işe ilişkin olarak idari şartnamede belirtilen ekonomik ve mali yeterlilik ile mesleki ve teknik yeterliliğin belirlenmesine ilişkin istenen belgeleri,

b) Yukarıda belirtilen geçici teminat bedeli Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü veznesine yatırılabilecek olup, söz konusu bedelin yatırıldığına dair Alındı Belgesinin (Bankalardan veya Özel Finans Kurumlarından hesaba para yatırma, havale, EFT gibi yollarla yapılan ödemelere ilişkin dekont vb. belgeler geçici teminat belgesi olarak kabul edilmeyecektir.), Teminat Mektubu olarak verilmek istenmesi halinde ise 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği geçici ve süresiz teminat mektubunun,

c) Yasal yerleşim yerini gösterir belgenin,

d) Tebligat için Türkiye’de adres beyanın,

e) İhale dokümanlarını içeren CD bedelinin yatırıldığına ilişkin belgenin,

f) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri (Aslı ihale sırasında İbraz edilecektir.) Tüzel Kişilerin Vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi, kamu tüzel kişilerin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, en geç ihale saatine kadar Komisyona vermeleri zorunludur.

g) İhaleye posta yolu ile katılmak isteyenlerin, 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri teklif mektuplarını ihalenin başlama saatine kadar ilgili İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşacak şekilde iadeli taahhütlü posta ile göndermeleri gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.

ğ) Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr internet adresinden, Denizli İlindeki ihale bilgileri http://www.denizli.csb.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir.

İlan olunur. 07/11/2025

