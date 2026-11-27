İSTİNAF BAŞVURUSUNUN REDDİ

TÜRK MİLLETİ ADINA

İSTİNAF KARARI

Esas No : 2025/3080 Esas

Karar No: 2026/853

İNCELENEN KARARIN;

MAHKEMESİ: Fethiye 5. Asliye Ceza Mahkemesi

TARİHİ: 11/03/2025

NUMARASI: 2024/395 (E) ve 2025/262 (K)

KATILAN: Fethiye Belediye Başkanlığı

SANIK: Fuat DOĞAN

SUÇ: Mühür Bozma

SUÇ TARİHİ: 04/12/2023

HÜKÜM: Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

İSTİNAF BAŞVURUSUNDA BULUNAN: Sanık

İlk Derece Mahkemesince verilen hükme karşı istinaf yoluna başvurulmakla, 5271 sayılı CMK'nin 279. maddesi uyarınca dosya üzerinden yapılan ön inceleme sonucunda;

Sanık hakkında mühür bozma suçundan verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı bakımından yapılan incelemede;

12.03.2024 gün ve 32487 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7499 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 37. maddesi ile 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 272. maddesinin 3. fıkrasının (a) bendinde "hapis cezasından çevrilen adlî para cezaları hariç olmak üzere sonuç olarak belirlenen 15.000,00 Türk Lirası dâhil adlî para cezasına mahkûmiyet hükümlerine karşı istinaf yoluna başvurulamayacağı” şeklinde yapılan değişiklik ve aynı yasanın 15. Maddesiyle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 231/12 fıkrasının "272. maddenin üçüncü fıkrası hükümleri saklı kalmak üzere, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına karşı istinaf yoluna başvurulabilir" şeklindeki düzenlemeler göz önünde bulundurulduğunda, 01/06/2024 tarihinden sonra doğrudan hükmolunan 15.000 Türk Lirası dahil adli para cezalarına ilişkin hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair kararların kesin nitelikte olduğu anlaşıldığından, istinaf talebine konu kararın Bölge Adliye Mahkemesinde incelenebilecek kararlardan olmaması nedeniyle, 5271 Sayılı Yasanın 279/1-b fıkrası uyarınca sanığın İSTİNAF BAŞVURUSUNUN REDDİNE,

Dosyanın ilk derece mahkemesine gönderilmesine,

5271 sayılı CMK'nın 268. maddesi uyarınca kararın tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde, dairemize verilecek dilekçe veya bir başka İlk Derece Ceza Mahkemesi veya Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi aracılığıyla dilekçe gönderilmek suretiyle Denizli Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesi tarafından incelenmek üzere itiraz yasa yolu açık olmak üzere 14.04.2026 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

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Basın No: ILN02605090