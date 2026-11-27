T.C. DENİZLİ BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 4. CEZA DAİRESİ
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T.C. DENİZLİ BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 4. CEZA DAİRESİ
İSTİNAF BAŞVURUSUNUN REDDİ
TÜRK MİLLETİ ADINA
İSTİNAF KARARI
Esas No : 2025/3080 Esas
Karar No: 2026/853
İNCELENEN KARARIN;
MAHKEMESİ: Fethiye 5. Asliye Ceza Mahkemesi
TARİHİ: 11/03/2025
NUMARASI: 2024/395 (E) ve 2025/262 (K)
KATILAN: Fethiye Belediye Başkanlığı
SANIK: Fuat DOĞAN
SUÇ: Mühür Bozma
SUÇ TARİHİ: 04/12/2023
HÜKÜM: Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması
İSTİNAF BAŞVURUSUNDA BULUNAN: Sanık
İlk Derece Mahkemesince verilen hükme karşı istinaf yoluna başvurulmakla, 5271 sayılı CMK'nin 279. maddesi uyarınca dosya üzerinden yapılan ön inceleme sonucunda;
Sanık hakkında mühür bozma suçundan verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı bakımından yapılan incelemede;
12.03.2024 gün ve 32487 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7499 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 37. maddesi ile 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 272. maddesinin 3. fıkrasının (a) bendinde "hapis cezasından çevrilen adlî para cezaları hariç olmak üzere sonuç olarak belirlenen 15.000,00 Türk Lirası dâhil adlî para cezasına mahkûmiyet hükümlerine karşı istinaf yoluna başvurulamayacağı” şeklinde yapılan değişiklik ve aynı yasanın 15. Maddesiyle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 231/12 fıkrasının "272. maddenin üçüncü fıkrası hükümleri saklı kalmak üzere, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına karşı istinaf yoluna başvurulabilir" şeklindeki düzenlemeler göz önünde bulundurulduğunda, 01/06/2024 tarihinden sonra doğrudan hükmolunan 15.000 Türk Lirası dahil adli para cezalarına ilişkin hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair kararların kesin nitelikte olduğu anlaşıldığından, istinaf talebine konu kararın Bölge Adliye Mahkemesinde incelenebilecek kararlardan olmaması nedeniyle, 5271 Sayılı Yasanın 279/1-b fıkrası uyarınca sanığın İSTİNAF BAŞVURUSUNUN REDDİNE,
Dosyanın ilk derece mahkemesine gönderilmesine,
5271 sayılı CMK'nın 268. maddesi uyarınca kararın tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde, dairemize verilecek dilekçe veya bir başka İlk Derece Ceza Mahkemesi veya Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi aracılığıyla dilekçe gönderilmek suretiyle Denizli Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesi tarafından incelenmek üzere itiraz yasa yolu açık olmak üzere 14.04.2026 tarihinde oy birliği ile karar verildi.
#ilangovtr
Basın No: ILN02605090