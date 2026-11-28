ESAS NO : 2026/460 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından mahkememizin;

-2026/460 Esas sayılı dosyasından davalı Nezahat Çoban aleyhine Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Yeşilyayla Mahallesi, 128 ada 2 parsel nolu taşınmazın 19,18 m2 lik kısmında mülkiyet 1.074,06 metrekarelik kısmında daimi irtifak hakkı olacak şekilde kamu yararı kararı verildiği,

Kamulaştırmayı yapan kurumun TEDAŞ olduğu,

Davalının 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği,

Davalıların kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıdan iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açmak istemesi halinde husumeti TEDAŞ'a yöneltmesi gerektiği,

Davalıların yukarıda da yazılı şekilde idari yargıda iptal davası açtığında, dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı verildiğini belgelendirip mahkemeye bu belgeleri vermesi, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılan parselin kamulaştırmayı yapan TEDAŞ adına tescil edileceği, Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin davalı adına açtırılacak T.C. Vakıflar Bankası Adliye Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi ilan olunur. 24.11.2026

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Basın No: ILN02605807