T.C. DENİZLİ 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

İ L A N

ESAS NO : 2026/226 Esas

Davacı Mustafa Gül tarafından Halil oğlu davalı Mustafa Celil aleyhine 09.05.2026 tarihli dava dilekçesi ile dava konusu Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Gürcan mahallesi, 1587 ada, 8 parsel sayılı taşınmaz üzerinde 28.09.1935 tarihinde 3 yıllığına tescil edilen Halil oğlu davalı Mustafa Celil adına bulunan ipoteğin halen tapu kaydında mevcut olduğundan bahisle iş bu ipoteğin kaldırılması talep edilmekle, Halil oğlu davalı Mustafa Celil'e yapılan tüm araştırmalara rağmen tebligat yapılamaması nedeniyle duruşma gününün ve dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verildiğinden HMK. 137. ve 318. maddeleri uyarınca ilanen tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde cevaplarınızı delillerinizle birlikte ibraz etmeniz, elinizde bulunan delillerinizi dilekçenize eklemeniz, başka yerlerden getirtilecek belge ve dosyalar için gerekli bilgileri vermeniz ve gider avansını yatırmanız, cevap dilekçesinin verilmemesi halinde davayı inkar etmiş sayılacağınız, duruşmasının 14.01.2027 günü saat 10:20'ye bırakıldığı, duruşma gün ve saatinde geçerli özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız veya bir vekil tarafından temsil edilmediğiniz takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu ile dava dilekçesi, tensip zaptı, ön inceleme tutanağı ve ön inceleme duruşma gün ve saatinin tebliği yerine geçerli olmak üzere 7201 sayılı kanunun 31. maddesi gereğince ilandan 7 gün sonra ilgiliye tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen ihtar ve tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02561346