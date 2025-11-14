T.C. DENİZLİ 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO :2025/ 484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498- 499-500- 501-

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından mahkememizin;

1)-2025/484 Esas sayılı dosyasından davalılar AYŞE ÖZDEMİR, CENNET MERCAN, SANİYE BULUT aleyhine Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Kocadere Mahallesi 234 ada 4 parselde 302,97 m2'lik kısmında kamu yararı kararı verildiği,

2)-2025/485 Esas sayılı dosyasından davalılar AKÇA HAZIR BETON SANAYİ VE TİCARET AŞ aleyhine Denizli ili, Honaz İlçesi, Kocabaş Mahallesi 174 ada 1 parselde 707,13 m2'lik kısmında kamu yararı kararı verildiği,

3)-2025/486 Esas sayılı dosyasından davalılar CENNET NALAN GÜMÜŞAY(ASLAN), FATMA ASLAN, HASAN ASLAN, MUSTAFA DURMAZ, SULTAN ASLAN, TEKNİK MADENCİLİK MÜHENDİSLİK MERMER MAKİNA TARIM HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ aleyhine Denizli ili, Honaz ilçesi, Kocabaş Mahallesi, 449 ada, 193 parsel (eski:945 parsel)'de 26.026,29 m2'lik kısmında kamu yararı kararı verildiği,

4)-2025/487 Esas sayılı dosyasından davalı, FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU aleyhine Denizli ili, Honaz İlçesi, Hürriyet Mahallesi 437 ada 1 parselde 3.268,21 m2'lik kısmında kamu yararı kararı verildiği,

5)-2025/488 Esas sayılı dosyasından davalı, EKO YİĞİT OTOMOTİV, EMLAK, NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ aleyhine Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Yeşilyayla Mah. 241 ada, 84 parselde 2.143,15 m2'lik kısmında kamu yararı kararı verildiği,

6)-2025/489 Esas sayılı dosyasından davalı, DENİZLİ MAKİNA İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ aleyhine Denizli ili, Honaz İlçesi, Kocabaş Mah. 449 ada, 181 parselde 1.466,28 m2'lik kısmında kamu yararı kararı verildiği,

7)-2025/490 Esas sayılı dosyasından davalılar, ABİDİN KAHYAOĞLU, DÖNDÜ COŞKUN, DÖNDÜ ŞAHİN, DÖNDÜ ŞAHİN SÖLPÜK, ELİF ÖZELOĞLU, EYLEM ZEYTÜNLÜOĞLU, GÜLER ESEN, GÜLSÜM ALTUN, HASAN ASLAN, HASAN KAHYAOĞLU, İBRAHİM ASLAN, İSA ASLAN, İSA KAHYAOĞLU, MEHMET ASLAN, MEHMET KIVANÇ BALTA, MUSTAFA ASLAN, MUSTAFA ŞAHİN, SEVİM ASLAN, SULTAN ŞAHİN, SÜLEYMAN KİPRİT, DENİZLİ MAKİNA İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ aleyhine Denizli ili, Honaz İlçesi, Kocabaş Mahallesi, 449 ada 87 parselde 89,66 m2''lik kısmında kamu yararı kararı verildiği,

8)-2025/491 Esas sayılı dosyasından davalılar, ABİDİN KAHYAOĞLU, DÖNDÜ COŞKUN, DÖNDÜ ŞAHİN, DÖNDÜ ŞAHİN SÖLPÜK, ELİF ÖZELOĞLU, EYLEM ZEYTÜNLÜOĞLU, GÜLER ESEN, GÜLSÜM ALTUN, HASAN ASLAN, HASAN KAHYAOĞLU, İBRAHİM ASLAN, İSA ASLAN, İSA KAHYAOĞLU, MEHMET ASLAN, MEHMET KIVANÇ BALTA, MUSTAFA ASLAN, MUSTAFA ŞAHİN, SEVİM ASLAN, SULTAN ŞAHİN, SÜLEYMAN KİPRİT, DENİZLİ MAKİNA İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ aleyhine Denizli ili, Honaz ilçesi, Kocabaş Mahallesi 449 ada 85 parselde 285,18 m2'lik kısmında kamu yararı kararı verildiği,

9)-2025/492 Esas sayılı dosyasından davalı, ALİ RIZA ER, VEYSEL YILDIRAL aleyhine Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Hacıeyüplü Mah. 0 ada,102 parselde 2.515,67 m2'lik kısmında kamu yararı kararı verildiği,

10)-2025/493 Esas sayılı dosyasından davalı, YASEMİN ÇOBAN ÇAKIR aleyhine Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Çeltikçi Mah. 0 ada 151 parselde 9.854,89 m2'lik kısmında kamu yararı kararı verildiği,

11)-2025/494 Esas sayılı dosyasından davalılar, AYŞE DÜDAR, CENNET ÖZBAY aleyhine Denizli ili, Pamukkale İlçesi, Kocadere Mahallesi, 227 ada,37 parselde 1.870,62 m2'lik kısmında kamu yararı kararı verildiği,

12)-2025/495 Esas sayılı dosyasından davalılar, GÜLHANIM ERSAN, KEVSER ÖRDEK, MÜNEVVER ÇOLAK, NAZMİ ÇOLAK, SULTAN DİKMEN aleyhine Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Yeşilyayla Mah. 241 ada, 54 parselde 2.132,77m2'lik kısmında kamu yararı kararı verildiği,

13)-2025/496 Esas sayılı dosyasından davalılar, Zeynep KİPRİT aleyhine Denizli ili, Honaz İlçesi, Gürlek Mahallesi 189 ada, 115parselde 1.340,80m2'lik kısmında kamu yararı kararı verildiği,

14)-2025/497 Esas sayılı dosyasından davalı, CEMAR MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ aleyhine Denizli ili, Honaz İlçesi, Gürlek Mah. 258 ada, 1 parselde 2.053,78 m2'lik kısmında kamu yararı kararı verildiği,

15)-2025/498 Esas sayılı dosyasından davalılar, CİHAN TAŞEL ETİLER, GÜLHAN ETİLER, REYHAN SELEK, ÜLKÜ ETİLER aleyhineDenizli ili, Merkezefendi İlçesi, Kumkısık Mahallesi, 253 ada, 6 parselde16.886,03m2'lik kısmında kamu yararı kararı verildiği,

16)-2025/499 Esas sayılı dosyasından davalılar, ABİDİN KAHYAOĞLU, CENNET NALAN ASLAN, DÖNDÜ COŞKUN, DÖNDÜ ŞAHİN, DÖNDÜ ŞAHİN SÖLPÜK, ELİF ÖZELOĞLU, FATMA ASLAN, GÜLSÜM ALTUN, HASAN ASLAN, HASAN KAHYAOĞLU, İSA KAHYAOĞLU, MUSTAFA ŞAHİN, SEVİM ASLAN, SEVİM DEMİR, SULTAN ASLAN, SÜLEYMAN KİPRİT, CEMAR MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ aleyhine Denizli ili, Honaz İlçesi, Kocabaş Mah. 449 ada, 78 parselde 813,12 m2'lik kısmında kamu yararı kararı verildiği,

17)-2025/500 Esas sayılı dosyasından davalı, NİYAZİ KABAY aleyhine Denizli ili, Honaz İlçesi, Gürlek Mah. 259 ada, 1parselde 600,00 m2'lik kısmında kamu yararı kararı verildiği,

18)-2025/501 Esas sayılı dosyasından davalılar, FERİŞTAH MİHRİŞAH SORKUN, MELİKŞAH İSMAİL SORKUN, MUSTAFA DİNÇER, NURDAN SORKUN, ŞEFİKA SORKUN, TENNUR ŞEHNAZ SORKUN, MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ aleyhine Denizli ili, Honaz İlçesi, Kocabaş Mahallesi, 449 ada, 225 parselde 529,00 m2'lik kısmında kamu yararı kararı verildiği,

19)-2025/502 Esas sayılı dosyasından davalılar, FATMA EFE aleyhine Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Eldenizli Mahallesi, 221 ada, 11 parselde 1.287,7 m2'lik kısmında kamu yararı kararı verildiği,

20)-2025/503 Esas sayılı dosyasından davalılar, ABİDİN KAHYAOĞLU, DÖNDÜ COŞKUN, DÖNDÜ ŞAHİN, DÖNDÜ ŞAHİN SÖLPÜK, ELİF ÖZELOĞLU, GÜLSÜM ALTUN, HASAN KAHYAOĞLU, İSA KAHYAOĞLU, MESUT TÜRKOĞLU, MUSTAFA ŞAHİN, SEVİM ASLAN, SULTAN ŞAHİN, SÜLEYMAN KİPRİT, CEMAR MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, DENİZLİ MAKİNA İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ aleyhine Denizli ili, Honaz ilçesi, Kocabaş Mahallesi, 449 ada, 84 parselde 367,46 m2'lik kısmında kamu yararı kararı verildiği,

21)-2025/504 Esas sayılı dosyasından davalılar, ALİ ALİOĞLU, FATMA, KEZİBAN GÖKALP, MEHMETMİRASÇILARI, MERYEM HASAN KARISI aleyhine Denizli ili, Pamukkale İlçesi, Irlıganlı Mah. 365 ada, 96 parselde 996,13 m2lik kısmında kamu yararı kararı verildiği,

22)-2025/505 Esas sayılı dosyasından davalılar, AHMET KARAMAN, HAYDAR KARAMAN, KEZİBAN GÖKALP, MERYEM VURAL, NAİL AFYONLUOĞLU, NURSEL BAYRAK, OSMAN KARAMAN, VOLKAN VURAL aleyhine Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Irlıganlı Mahallesi 365 ada 95 parselde 571,63 m2'lik kısmında kamu yararı kararı verildiği,

23)-2025/506 Esas sayılı dosyasından davalı, OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ aleyhine Denizli ili, Honaz ilçesi, Kocabaş Mahallesi 173 ada 1 parselde 7.149,46 m2'lik kısmında kamu yararı kararı verildiği,

24)-2025/507 Esas sayılı dosyasından davalılar, CÜNEYT AÇIKGÖZ, EMEL ACAR, GÜLTEN ADAK, NİYAZİ AÇIKGÖZ, PERVİN AÇIKGÖZ, SABAHAT ÇAĞLAR, YAŞAR AÇIKGÖZ aleyhine Denizli ili, Pamukkale İlçesi, Karakova Mahallesi, 0 ada, 190 parselde 373,89 m2'lik kısmında kamu yararı kararı verildiği,

25)-2025/508 Esas sayılı dosyasından davalı, BURAK DEDA aleyhine Denizli ili, Pamukkale İlçesi, Küçükdere Mahallesi, 132 ada, 61 parselde 18.834,13m2'lik kısmında kamu yararı kararı verildiği,

26)-2025/509 Esas sayılı dosyasından davalı, SAMİR JACK KADIOĞLU aleyhine Denizli ili, Pamukkale İlçesi, Goncalı Mahallesi, 101 ada 3 parselde 5.936,31 m2'lik kısmında kamu yararı kararı verildiği,

Kamulaştırmayı yapan kurumun Karayolları Genel Müdürlüğü olduğu,

Davalının 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği,

Davalıların kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıdan iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açmak istemesi halinde husumeti Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yöneltmesi gerektiği,

Davalıların yukarıda da yazılı şekilde idari yargıda iptal davası açtığında, dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı verildiğini belgelendirip mahkemeye bu belgeleri vermesi, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılan parselin kamulaştırmayı yapan Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği,

Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin davalı adına açtırılacak T.C. Vakıflar Bankası Bereketli Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi ilan olunur. 03/11/2025

