T.C. DENİZLİ 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/240-241-243-272-2025/663Esas sayılı dosyaları

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Devlet Su işleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından mahkememizin;

1)2026/240 Esas sayılı dosyasından Davalılar;1-Ahmet Yıldız-27955506098, 2- Ahmet Besim Toker-25822577110, 3-Ali Kumlu-28081501858, 4-Belgin Onur-30118433902, 5-Beyhan Kumlu-29209464208, 6-Birsen Bozkurt-28060502586, 7-Cenker Ünsal-24355276958, 8-Emine Kumlu-28078501922, 9-Fatma Yıldırım-26242563134, 10- Gamze Temesel-24376276210, 11-gaye Barut-24367276502, 12-gökhan Kumlu-28063502422, 13-Gülgün Gülhizar Toker-25819577284, 14- Günay Güzel-28804477774, 15- Güner Güzel-28801477838,16- Hatice Arpacık-40564085754, 17-İbrahim Öztürkmen 12962005948, 18-İlhan Kumlu-28072502130 19-Mevliye Ürek-33487333026,20-mukadder Cem Toker-25816577348, 21-Nigar Didar Toker-11615054890, 22-Radife Işık-20254762738, 23-Saadet Yıldız-27964505716, 24-Salih Kumlu-28075502076, 25-Şenay Honazlı-25570585580, 26-Yıldız Tokel-13813979944, aleyhine Denizli ili, Honaz ilçesi, Emirazizli Mahallesi 119 ada 21 parselden ifrazen oluşan 119 ada 78 parselde 372,82 m2'lik kısmı ve 119 ada 79 parselde 16,04 m2'lik kısmında kamu yararı kararı verildiği,

2-2026/241 Esas sayılı dosyasından davalı Ahmet Serbülent Kasapsaraçoğlu, Havva Pınar Kasapsaraçoğlu, Melike Kasapsaraçoğlu aleyhine Denizli ili, Pamukkale İlçesi, Kale Mahallesi 9327 ada 27 parselde 104,19m2'lik kısmında kamu yararı kararı verildiği,

3)-2026/243 Esas sayılı dosyasından davalılar Hasan Karışan aleyhine Denizli ili, Honaz İlçesi, Ovacık Mahallesi 161 ada 75 parselde 8,96 m2'lik kısmında kamu yararı kararı verildiği,

4)-2026/272 Esas sayılı dosyasından davalı, Ahmet Zeybek, Hatice Ay, Hulisi Zeybek aleyhine Denizli ili, Honaz İlçesi, Karateke Mahallesi 137 ada 34 parselde 78,53 m2'lik kısmında kamu yararı kararı verildiği,

5)-2025/663 Esas sayılı dosyasından davalı, Süleyman Karateke aleyhine Denizli ili, Honaz ilçesi, Emirazizli Mahallesi 131 ada 20 parselde 146,57 m2'lik kısmında kamu yararı kararı verildiği,

Kamulaştırmayı yapan kurumun Devlet Su işleri (DSİ) Genel Müdürlüğü olduğu,

Davalıların 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği,

Davalıların kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıdan iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açmak istemesi halinde husumeti Devlet Su işleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'ne yöneltmesi gerektiği,

Davalıların yukarıda da yazılı şekilde idari yargıda iptal davası açtığında, dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı verildiğini belgelendirip mahkemeye bu belgeleri vermesi, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılan parsellerin kamulaştırmayı yapan Devlet Su işleri (DSİ) Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği,

Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin davalı adına açtırılacak T.C. Vakıflar Bankası Bereketli Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi ilan olunur.15.06.2026

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Basın No: ILN02490249