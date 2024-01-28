T.C. DENİZLİ 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2022/483+529+589+659 esas sayılı dosyaları

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından mahkememizin;

2022/483 Esas sayılı dosyasından Davalılar , ALİ ÖZCAN, EMİNE ELMAS, İBRAHİM ÖZCAN arasında aleyhine Denizli ili Pamukkale ilçesi Kocadere Mahallesi Çukur Mevkii 225 Ada 36 Parsel sayılı taşınmazın 437,83-m² 'lik kısmında,

2022/529 Esas sayılı dosyasından davalılar Köksal Akkoyun, Ülfet Özdemir, Nadire Durmuş, Saniye Bulut, Ahmet Akkoyun aleyhine Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Kocadere Mah. 201 ada 29 parsel sayılı taşınmazın 6742,85-m² 'lik kısmında,

2022/589 Esas sayılı dosyasından Davalılar , AYŞE DÜNDAR VE CENNET ÖZBAY arasında aleyhine Denizli ili Pamukkale ilçesi Kocadere Mahallesi Dokuzsazak Mevkii 227 Ada 37 Parsel sayılı taşınmazın toplam 1.691,31-m² 'lik kısmında,

2022/659 Esas sayılı dosyasından Davalı Mehmet Yılmaz arasında aleyhine Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Korucuk Mahallesi, Emirler mevkii 9393 ada, 11 parsel sayılı taşınmazın 2.715,53-m² 'lik kısmında, kamu yararı kararı verildiği, kamulaştırmayı yapan kurumun Karayolları Genel Müdürlüğü olduğu, davalının 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği, davalıların kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıdan iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açmak istemesi halinde husumeti Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yöneltmesi gerektiği, davalıların yukarıda da yazılı şekilde idari yargıda iptal davası açtığında, dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı verildiğini belgelendirip mahkemeye bu belgeleri vermesi, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılan parselin kamulaştırmayı yapan Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği,

Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin davalı adına açtırılacak T.C. Vakıflar Bankası Bereketli Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi ilan olunur. 25/01/2024

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Basın No: ILN01974737