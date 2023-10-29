T.C. DENİZLİ 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2022/627+631+634+640+641+644+647+651+654+657 esas sayılı dosyaları

KAMULAŞTIRMA İLANI



Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından mahkememizin;



2022/627 Esas sayılı dosyasından davalı Koray Koç aleyhine Denizli ili, PAMUKKALE ilçesi, Eldenizli Mahallesi, 225 Ada 52 parsel sayılı taşınmazın 6.577,45 m²lik kısmında,



2022/631 Esas sayılı dosyasından Davalı Elif Delibaş aleyhine Denizli ili, Honaz ilçesi, Gürlek Mahallesi, 258 ada 7 parsel sayılı taşınmazın 4.150,00 m² 'lik kısmında,



2022/634 Esas sayılı dosyasından davalı Bayram Durmaz aleyhine Denizli ili, Honaz ilçesi, Dereçiftlik Mahallesi 138 ada 70 parsel sayılı taşınmazın 20.597,49 m² 'lik kısmında,



2022/640 Esas sayılı dosyasından Davalılar Cevriye Kanlıoğlu, Nebahat Özkan, Basri Kanlıoğlu, Kevser Arslan aleyhine Denizli ili, PAMUKKALE ilçesi,



Karakova Mahallesi, 0 Ada 531 parsel sayılı taşınmazın 798,70 m² 'lik kısmında, ek kamulaştırma kararı ile de 284,74m²'lik kısmında kısmında,

2022/641 Esas sayılı dosyasından Davalı Mehmet Ali Çelik aleyhine Denizli ili, PAMUKKALE ilçesi, Irlıganlı Mahallesi, 365 Ada 164 parsel sayılı taşınmazın 530,39 m²'lik ve 550,10 m²'lik kısmında,



2022/644 Esas sayılı dosyasından davalılar Fatma Meral Başol,sıddık Erol Becer,yılmaz Osman Becer, yusuf Afşin Becer, hasan İnanç Becer, mevlüt Yıldırım Becer, fatma Neval Helvacı, ayşe Sema Kalender, mine Hınç, mustafa Engin Tuğrul Ve Sezin Çulha aleyhine Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Irlıganlı Mahallesi, 365 Ada 101 parsel sayılı taşınmazın 6.105,52 m²'lik kısmı ve 532,18 m²'lik kısmında,



2022/647 Esas sayılı dosyasından Davalılar Mustafa Durmaz ve Sultan Esin aleyhine Denizli ili, Honaz İlçesi, Dereçiftlik Mah.,138 ada 72 Parsel sayılı taşınmazın 7.848,90m² 'lik kısmında,



2022/651 Esas sayılı dosyasından davalı Denizli Makina İhtisas Organize Sanayi Bölgesi aleyhine Denizli ili, Honaz ilçesi, Kocabaş Mahallesi 449 ada 183 parsel sayılı taşınmazın 17.088,9 m² 'lik kısmında,



2022/654 Esas sayılı dosyasından davalı Hanım Erarslan aleyhine Denizli ili, PAMUKKALE ilçesi, Eldenizli Mahallesi, 225 Ada 47 parsel sayılı taşınmazın 19.325,22 m² 'lik kısmında,



2022/657 Esas sayılı dosyasından davalı Ramazan Esenkurt aleyhine Denizli ili, PAMUKKALE ilçesi, Eldenizli Mahallesi, 208 Ada 39 parsel sayılı taşınmazın 2.132,40 m²lik kısmında kamu yararı kararı verildiği, kamulaştırmayı yapan kurumun Karayolları Genel Müdürlüğü olduğu, davalının 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği, davalıların kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıdan iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açmak istemesi halinde husumeti Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yöneltmesi gerektiği, davalıların yukarıda da yazılı şekilde idari yargıda iptal davası açtığında, dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı verildiğini belgelendirip mahkemeye bu belgeleri vermesi, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılan parselin kamulaştırmayı yapan Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği,



Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin davalı adına açtırılacak T.C. Vakıflar Bankası Bereketli Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi ilan olunur. 04/04/2023

#ilangovtr

Basın No: ILN01920065