T.C. DENİZLİ 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2023/205+207+203+201 esas sayılı dosyaları

KAMULAŞTIRMA İLANI



Davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından mahkememizin;



2023/205 Esas sayılı dosyasından davalılar TALAT ÖZKAN, ŞENGÜL ÖZKAN aleyhine Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Kocadere Mah. 228 ada 13 parsel sayılı taşınmazın 548,82 m²'lik kısımında,



2023/207 Esas sayılı dosyasından davalı FERUDUN ÖZKAN aleyhine Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Kocadere Mah. 105 ada 6 parselsayılı taşınmazın 262,37 m²'lik kısmı ile 226 ada 11 parsel sayılı taşınmazın 424,32 m²'lik kısımında,



2023/203 Esas sayılı dosyasından davalı MEHMET VAROL, İBRAHİM SARAÇ, BAHRİYE SARAÇ, LEYLA ÖZGEL, FAZLI VAROL aleyhine Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Kocadere Mah. 223 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 466,06 m²'lik kısımında,



2023/201 Esas sayılı dosyasından davalı AYDIN DURCA aleyhine Denizli ili,Pamukkale ilçesi, Kocadere Mah.209 ada 16 parsel sayılı taşınmazın 531,10 m²'lik kısımında kamu yararı kararı verildiği,



Kamulaştırmayı yapan kurumun Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü olduğu,



Davalının 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği,



Davalıların kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıdan iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açmak istemesi halinde husumeti Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne yöneltmesi gerektiği,



Davalıların yukarıda da yazılı şekilde idari yargıda iptal davası açtığında, dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı verildiğini belgelendirip mahkemeye bu belgeleri vermesi, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılan parselin kamulaştırmayı yapan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği,



Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin davalı adına açtırılacak T.C. Vakıflar Bankası Bereketli Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi ilan olunur. 23/08/2023

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Basın No: ILN01895951