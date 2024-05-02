T.C. DENİZLİ 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

Sayı : 2024/245 Esas

16/04/2024

İ L A N

Davacı Maliye Hazinesi vekili tarafından davalı Denizli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Defterdarlığı arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Zeytinköy Mahallesi, 272 Ada 9 Parsel sayılı taşınmazın hissedarı Meryum'un gaip olduğuna ve taşınmaz satışından gaip kişi payına düşen ve vadeli mevduat hesabında tutulan satış bedelinin Hazineye devrine karar verilmesi istenmiştir,

Nüfus idaresinde kaybı bulunmayan, bu güne kadar sağ olup olmadığı ve adresi tespit edilemeyen Meryum'un haberi olanların veya yerini bilen ve bu kişiyi tanıyanların Denizli 7. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2024/245 Esas sayılı dosyasına haber vermeleri TMK.588 İle 32 ve 33 maddeleri gereğince İLAN olunur. 16/04/2024

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Basın No: ILN02025017