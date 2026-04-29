T.C. DENİZLİ 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO : 2021/310

14.04.2026

KARAR NO : 2025/ 735

İLAN

Kasten Yaralama suçundan sanık BARAKATULLAH NAZARI hakkında açılan kamu davasının yapılan yargılaması sonucunda;

- Mağdur sanık Barakatullah Nazarı'nın katılan sanık Jamel Abdulraouf'u bıçakla yüzde sabit oluşacak nitelikte yaralamak suretiyle üzerine atılı neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama suçunu işlediği sabit olduğundan 5237 Sayılı TCK'nun 61. maddesi uyarınca suçun işleniş biçimi, suçun işlendiği zaman ve yer, suç konusunun önem ve değeri, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı ile sanığın suç kastının yoğunluğu dikkate alınarak eylemine uyan 5237 Sayılı TCK'nun 86/1 maddesi uyarınca takdiren alt sınırdan hüküm kurmak suretiyle 1 YIL HAPİS CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA,...

- Sanığın neticeten 4 YIL 2 AY HAPİS CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA, karar verilmiş olmakla sanığın dosyada tebligat yapılan bir adresi bulumadığından ve yapılan araştırmaya rağmen adresi tespit edilemediğinden kararın sanık BARAKATULLAH NAZARI'ya tebliğ yapılmaması nedeni ile kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;

İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı tebligat kanunun 28-29 ve mütekaip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE ve GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 2 hafta içinde yasal yola başvurmadığı taktirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu tebliğ olunur.

