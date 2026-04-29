T.C. DENİZLİ 5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ
T.C. DENİZLİ 5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ
Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin 2024/397 esas 2026/39 karar sayılı ilamı ile TCK nun 158/1-f ve son cümlesi maddesi gereğince 3 yıl 4 ay hapis ve 6.000,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilen sanık Ali Fırat İstanbul (Cavit Hayri ve Esin oğlu, 15/03/1960 Bostancı doğumlu) Mahkememizce yapılan tüm araştırmalara rağmen bulunamamış, Mahkememiz kararı tebliğ edilememiş olduğundan kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;
İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28-29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE ve GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,
İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın sanığa tebliğ edilmiş sayılması ile 2 hafta içerisinde yasal yollara başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.
Basın No: ILN02457222