T.C. DENİZLİ 5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.15184451-2024/397 -Ceza Dava Dosyası

27.04.2026

İLAN

Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin 2024/397 esas 2026/39 karar sayılı ilamı ile TCK nun 158/1-f ve son cümlesi maddesi gereğince 3 yıl 4 ay hapis ve 6.000,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilen sanık Ali Fırat İstanbul (Cavit Hayri ve Esin oğlu, 15/03/1960 Bostancı doğumlu) Mahkememizce yapılan tüm araştırmalara rağmen bulunamamış, Mahkememiz kararı tebliğ edilememiş olduğundan kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;

İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28-29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE ve GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın sanığa tebliğ edilmiş sayılması ile 2 hafta içerisinde yasal yollara başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02457222