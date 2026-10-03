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Resmi İlanlar T.C. DENİZLİ 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Resmi İlanlar

T.C. DENİZLİ 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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T.C. DENİZLİ 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2026/28 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup; ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/28 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Özellikleri; Denizli Merkezefendi Kumkısık Mahallesi 178 Ada 5 Parsel Arsa nitelikli taşınmaz. Yüzölçümü: 6.773 m2, İmar : Mahkeme karar doğrultusunda 3194 sayılı imar kanunun 18.Madde Uygulaması iptal edilmiştir. Kati ruhsat verilemez. Parsel Bu alanda Ticaret Borsası Hizmet Binası yapılabilir. - Kıymeti : 21.334.950,00 TL - KDV : %10 - Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

1.Artırma Başlangıç: 20/10/2026 - 14:59 - Bitiş: 27/10/2026 - 14:59
2.Artırma Başlangıç: 19/11/2026 - 14:59 - Bitiş: 26/11/2026 - 14:59

26/09/2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02561349