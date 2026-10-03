T.C. DENİZLİ 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
T.C. DENİZLİ 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Örnek No:55*
2026/28 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Aşağıda yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup; ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/28 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Özellikleri; Denizli Merkezefendi Kumkısık Mahallesi 178 Ada 5 Parsel Arsa nitelikli taşınmaz. Yüzölçümü: 6.773 m2, İmar : Mahkeme karar doğrultusunda 3194 sayılı imar kanunun 18.Madde Uygulaması iptal edilmiştir. Kati ruhsat verilemez. Parsel Bu alanda Ticaret Borsası Hizmet Binası yapılabilir. - Kıymeti : 21.334.950,00 TL - KDV : %10 - Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
|1.Artırma
|Başlangıç: 20/10/2026 - 14:59 - Bitiş: 27/10/2026 - 14:59
|2.Artırma
|Başlangıç: 19/11/2026 - 14:59 - Bitiş: 26/11/2026 - 14:59
26/09/2026
#ilangovtr
Basın No: ILN02561349