T.C. DENİZLİ 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
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T.C. DENİZLİ 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Örnek No:55*
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Aşağıda yazılı mallar satışa çıkarılmış olup, ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/8 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
1 No'lu Taşınmaz; Denizli İl, Merkezefendi İlçe, Karaman Mahalle, 5841 Ada, 7 Parsel - Yüzölçüm: 514 m2 - İmar: Ayrık Nizam 5 Kat Konut Alanı içerisinde kalmaktadırlar. Taks;0,35, Kaks;1,75, ön bahçe çekme mesafesi 5 m, komşu çekme mesafeleri 4 m - Kıymet: 12.000.000,00 TL - KDV: %10 - Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
|1.Artırma
|Başlangıç: 15/02/2027 - 13:40 - Bitiş: 22/02/2027 - 13:40
|2.Artırma
|Başlangıç: 15/03/2027 - 13:40 - Bitiş: 22/03/2027 - 13:40
2 No'lu Taşınmaz; Denizli İl, Merkezefendi İlçe, Karaman Mahalle, 5841 Ada, 2 Parsel - Yüzölçüm:496 m2 - İmar: 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı sınırları içerisinde Ayrık Nizam 5 Kat Konut Alanı içerisinde kalmaktadırlar. Taks;0,35, Kaks;1,75, ön bahçe çekme mesafesi 5 m, komşu çekme mesafeleri 4 m - Kıymet: 11.891.260,00 TL - KDV: %10 - Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
|1.Artırma
|Başlangıç: 15/02/2027 - 15:00 - Bitiş: 22/02/2027 - 15:00
|2.Artırma
|Başlangıç: 15/03/2027 - 15:00 - Bitiş: 22/03/2027 - 15:00
12/11/2026
#ilangovtr
Basın No: ILN02595785