T.C. DENİZLİ 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
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T.C. DENİZLİ 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Örnek No:55*
2026/23 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/23 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Özellikleri : Denizli İl, Pamukkale İlçe, Kınıklı Mahalle, 7983 Ada, 3 Parsel - Yüzölçüm: 1.043,30 m2İmar: İnşaat tarzı Rekreasyon Alanı, Ayrık Nizam izni vardır. Emsal:0.10, Ön Bahçe Mesafesi:5 metre, Komşu Bahçe Mesafesi:3metre, Arka Bahçe Mesafesi Minimum 3 metre - Kıymet: 18.257.750,00 TL KDV: %10 - Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
|1.Artırma
|Başlangıç: 01/12/2026 - 14:57 - Bitiş: 08/12/2026 - 14:57
|2.Artırma
|Başlangıç: 01/01/2027 - 14:57 - Bitiş: 08/01/2027 - 14:57
26/10/2026
#ilangovtr
Basın No: ILN02582025