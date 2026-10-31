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Resmi İlanlar T.C. DENİZLİ 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Resmi İlanlar

T.C. DENİZLİ 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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T.C. DENİZLİ 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2026/23 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/23 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Özellikleri : Denizli İl, Pamukkale İlçe, Kınıklı Mahalle, 7983 Ada, 3 Parsel - Yüzölçüm: 1.043,30 m2İmar: İnşaat tarzı Rekreasyon Alanı, Ayrık Nizam izni vardır. Emsal:0.10, Ön Bahçe Mesafesi:5 metre, Komşu Bahçe Mesafesi:3metre, Arka Bahçe Mesafesi Minimum 3 metre - Kıymet: 18.257.750,00 TL KDV: %10 - Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

1.Artırma Başlangıç: 01/12/2026 - 14:57 - Bitiş: 08/12/2026 - 14:57
2.Artırma Başlangıç: 01/01/2027 - 14:57 - Bitiş: 08/01/2027 - 14:57

26/10/2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02582025