  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Resmi İlanlar T.C. DENİZLİ 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Resmi İlanlar

T.C. DENİZLİ 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Yeniakit Publisher
2023-09-21 00:01:00 -

T.C. DENİZLİ 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2023/19 SATIŞ TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda özellikleri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup, ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/19 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri: Denizli İl, Pamukkale İlçe, İstiklal Mahalle, 2391 Ada, 21 Parselde kayıtlı B+Z+4 KAT +ÇATI KATI bulunan taşınmaz.

Yüzölçümü : 281 m2

Kıymeti : 6.422.830,00 TL

Adresi : İstiklal Mah. Zübeyde Hanım Sokak, No:73 - 73A Pamukkale Denizli

KDV : Zemin katta bulunan işyeri için %20, B+4 Kat+Çatı katı için %10

İmar Durumu : İnşaat tarzı Konut Alanı içerisinde yer almaktadır. Ayrık Nizam, 5 Kat, TAKS:0.35, KAKS:1.75, Ön Bahçe Mesafesi: 5,00 m, Yan Bahçe Mesafesi: 4,00 m

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/11/2023 - 15:00 - Bitiş Tarih ve Saati: 05/12/2023 - 15:00
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/12/2023 - 15:00 - Bitiş Tarih ve Saati: 05/01/2024 - 15:00

17/09/2023

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN01894534