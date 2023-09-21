T.C. DENİZLİ 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. DENİZLİ 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Örnek No:55*
2023/19 SATIŞ TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Aşağıda özellikleri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup, ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/19 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Taşınmazın Özellikleri: Denizli İl, Pamukkale İlçe, İstiklal Mahalle, 2391 Ada, 21 Parselde kayıtlı B+Z+4 KAT +ÇATI KATI bulunan taşınmaz.
Yüzölçümü : 281 m2
Kıymeti : 6.422.830,00 TL
Adresi : İstiklal Mah. Zübeyde Hanım Sokak, No:73 - 73A Pamukkale Denizli
KDV : Zemin katta bulunan işyeri için %20, B+4 Kat+Çatı katı için %10
İmar Durumu : İnşaat tarzı Konut Alanı içerisinde yer almaktadır. Ayrık Nizam, 5 Kat, TAKS:0.35, KAKS:1.75, Ön Bahçe Mesafesi: 5,00 m, Yan Bahçe Mesafesi: 4,00 m
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 28/11/2023 - 15:00 - Bitiş Tarih ve Saati: 05/12/2023 - 15:00
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/12/2023 - 15:00 - Bitiş Tarih ve Saati: 05/01/2024 - 15:00
17/09/2023
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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Basın No: ILN01894534