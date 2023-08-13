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Resmi İlanlar T.C. DENİZLİ 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Resmi İlanlar

T.C. DENİZLİ 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Yeniakit Publisher
2023-08-13 00:00:00 -

T.C. DENİZLİ 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2023/11 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/11 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri; Denizli İl, Honaz İlçe, Menteşe Mahalle/Köy, 102 Ada, 22 Parsel (Eski 0 ada 183 parsel)de kayıtlı tarla vasıflı taşınmaz. Parsel üzerinde 2 adet yapı ve muhtelif ağaç bulunmakta olup detayları bilirkişi raporunda yazılıdır.

Adresi : Denizli İli Honaz İlçesi Menteşe Mah. No:17A Honaz / DENİZLİ

Yüzölçümü : 18.763,11 m2
İmar Durumu : İmar planı yok
Kıymeti : 5.721.811,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Diğer : İcrai hacizler mevcut olup, satış sonrası kaldırılacaktır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/09/2023 - 11:11 - Bitiş Tarih ve Saati: 03/10/2023 - 11:11
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/10/2023 - 11:11 - Bitiş Tarih ve Saati: 03/11/2023 - 11:11

09/08/2023

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN01876479