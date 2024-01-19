T.C. DENİZLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

2023/154 esas

DAVACI/ALACAKLI : Ortak Varlık Yönetim A. Ş. - VKN: 6470672693

Gülbahar Mah. Cemal Sahir Sk. Profilo Plaza No: 26 - 28 / 3 Şişli - İstanbul

VEKİLİ : Av. Selçuk ŞAHİN (Adres anttettedir.)

DAVALILAR : 1 - Murat AYEBE - TCKN: 17*******766

2 - Melika ÇAPIN - TCKN: 33******706

KONU : Denizli / Merkezefendi, Çakmak Mah., 371/6 Ada - Parsel, Mesken, Kat:1, Bağımsız Bölüm No:3, Taşınmaz Kimlik No: 79734336, 1 Hisse

Davalı borçlu Murat Ayebe'nin yukarıda bilgileri yazılı taşınmazını diğer davalı Melika Çapın'a "pek aşağı bir bedelle" devir şeklinde gerçekleştirdiği, muvazaalı ve Kanun'a aykırı tasarrufun İİK 277 ve devamı maddeleri uyarınca MÜVEKKİL ŞİRKET YÖNÜNDEN İPTALİNE karar verilmesi yönünde dava açılmış olup, bilirkişi raporu ''Sonuç ve Değerlendirme: Davaya konu olan Merkezefendi İlçesi Çakmak Mahallesi 371 Ada, 6 Parsel, 3 numaralı bağımsız bölümde kayıtlı taşınmazın keşif tarihi itibariyle değeri 2.286.000 TL., Dava tarihi itibariyle değeri 1.703.000,00 TL. ve Devir Tarihi itibariyle değeri 264.000,00 TL. olarak tespit edilmişti.'' şeklindeki bilirkişi raporu ve14.02.2024 tarih ve saat 09:45 duruşma günü adresi tespit edilemeyen davalı Murat AYABE 'ye 7201 sayılı kanunun 28.,29. Ve 31 maddeleri gereğince ilandan 15 gün sonra ilgiliye tebliğ edilmiş sayılacağı İLANEN tebliğ ve ihtar olunur.

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Basın No: ILN01969213