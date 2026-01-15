  • İSTANBUL
Resmi İlanlar T.C. DENİZLİ 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Resmi İlanlar

T.C. DENİZLİ 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

T.C. DENİZLİ 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/57 SATIŞ TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
 
Taşınmaz satışa çıkarılmıştır. Açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresinden 2025/57 sayısıyla erişilebilir
 
Denizli İl, Pamukkale İlçe, Akhan Mah, - Ada, 94 Parsel,11.950,00 m2-7.000.000,00 TL, KDV: %10
 
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/02/2026 - 14:10Bitiş Tarih ve Saati : 23/02/2026 -14:10
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/03/2026 - 14:10Bitiş Tarih ve Saati: 23/03/2026 -14:10

13/01/2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02381377