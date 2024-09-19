T.C. DENİZLİ 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2024/21 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/21 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Denizli İl, Merkezefendi İlçe, GÜMÜŞÇAY Mahalle, 796 Ada, 4 Parsel, Tapu kaydına göre arsa özellikli taşınmaz olup, üzerinde fabrika binası vardır.

Adresi : Denizli İli Merkezefendi İlçesi Gümüşçay Mahallesi

Yüzölçümü : 1.035 m2

İmar Durumu :1/1000 ölçekli planda küçük sanayi alanı, kat adedi:1, bina derinliği:kroki, ön bahçe mes:5 mt, komşu mes:3,00 mt (not:şart namede belediye tarafından verilen yanlış bilgi nedeniyle tercihli alan yazılmış ise de; doğru olan küçük sanayi alanıdır)

Kıymeti : 23.445.900,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: 1-Lehdar Müşerref Varlıker intifa hakkı şerhi vardır, ancak kişi Vefat etmiştir.2-Hissedarların adı altında 2942 sayılı yasanın 7.madde şerhi (Botaş) 25/03/2005 Tarih, lehdar Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.(BOTAŞ) şerhi vardır

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/11/2024 - 11:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/11/2024 - 11:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/12/2024 - 11:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/12/2024 - 11:10

17/09/2024

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02090998