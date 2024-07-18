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Resmi İlanlar T.C. DENİZLİ 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Resmi İlanlar

T.C. DENİZLİ 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Yeniakit Publisher
2024-07-18 00:00:00 -

T.C. DENİZLİ 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2023/28 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi davası nedeniyle niteliği yazılı mal satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/28 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Denizli İl, Merkezefendi İlçe, KUMKISIK Mahalle/Köy, 276 Ada, 1 Parsel, tapu kaydında arsa nitelikli taşınmaz olup, üzerinde yapı yoktur.
Adresi : Denizli İli Merkezefendi İlçesi Kumkısık Mahallesi Merkezefendi / DENİZLİ

Yüzölçümü : 3.358,46 m2

İmar Durumu : 1/1000 uygulama imar planında konut dışı kentsel çalışma alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 6.004.640,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: --

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/09/2024 - 10:22
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Bitiş Tarih ve Saati : 17/09/2024 - 10:22
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/10/2024 - 10:22
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Bitiş Tarih ve Saati : 15/10/2024 - 10:22

16/07/2024

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02062710