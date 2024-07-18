T.C. DENİZLİ 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. DENİZLİ 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Örnek No:55*
2023/28 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Ortaklığın giderilmesi davası nedeniyle niteliği yazılı mal satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/28 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın önemli vasıfları:
TAŞINMAZIN
Özellikleri : Denizli İl, Merkezefendi İlçe, KUMKISIK Mahalle/Köy, 276 Ada, 1 Parsel, tapu kaydında arsa nitelikli taşınmaz olup, üzerinde yapı yoktur.
Adresi : Denizli İli Merkezefendi İlçesi Kumkısık Mahallesi Merkezefendi / DENİZLİ
Yüzölçümü : 3.358,46 m2
İmar Durumu : 1/1000 uygulama imar planında konut dışı kentsel çalışma alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 6.004.640,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: --
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 10/09/2024 - 10:22
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Bitiş Tarih ve Saati : 17/09/2024 - 10:22
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/10/2024 - 10:22
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Bitiş Tarih ve Saati : 15/10/2024 - 10:22
16/07/2024
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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Basın No: ILN02062710